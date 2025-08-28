Beşiktaş Taraftarından Takıma Yoğun Tepki

BEŞİKTAŞ’IN AVRUPA HAYALİ SONA ERDİ

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off rövanş maçında evinde Lausanne ile karşılaştı. Dolmabahçe Stadyumu’nda gerçekleştirilen bu mücadeleyi siyah-beyazlılar 1-0’lık yenilgiyle tamamladı ve böylece Avrupa kupalarına veda etti.

TARAFTARLARDAN SON DAKİ TEPKİLER

Karşılaşmanın ikinci yarısında Beşiktaşlı taraftarlar, oyuncularına tepki göstermeye başladı. Rakibin oyuna hakim olmasıyla birlikte etkinlik kaybeden siyah-beyazlılar, taraftarların ıslıklarla protesto edilmesine maruz kaldı. Maçın son bölümünde, daha fazla topa sahip olan Lausanne, Beşiktaşlı taraftarlar tarafından alkışlandı.

Maç tamamlandığında, tribünleri dolduran Beşiktaşlı taraftarlar futbolcuları, teknik heyeti ve Başkan Serdal Adalı’yı protesto etti. Mücadele sona erdikten sonra taraftarlar, futbolculara ciddi tepkiler gösterirken, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer için de istifa çağrıları yapıldı. Karşılaşma sonrası uzun süre tribünlerde kalan taraftarlar, protestolar sonrasında Dolmabahçe’den ayrıldı.