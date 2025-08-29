Beşiktaş Taraftarından Yoğun Tepki Geldi

BEŞİKTAŞ’IN AVRUPA MACERASI SONA ERDİ

UEFA Konferans Ligi play-off rövanş maçında Beşiktaş, Lausanne ile karşılaştı. Dolmabahçe’de gerçekleşen bu mücadeleden Beşiktaş, 1-0’lık pusula ile mağlup ayrıldı ve Avrupa kupalarına veda etti.

TARAFTARLARDAN GELEN TEPKİLER

Karşılaşmanın ikinci yarısında siyah-beyazlı taraftarlar, oyuncularına tepki gösterdi. Rakip takımın daha fazla topa sahip olması nedeniyle Beşiktaşlı taraftarlar, oyuncularını ıslıklayarak protesto etti. Ayrıca, maçın son dakikalarında topa daha hakim olan Lausanne’ı alkışlamaları da dikkat çekti.

PROTESTOLAR MAÇ SONUNDA DA DEVAM ETTİ

Maç bitiminde, tribünleri dolduran Beşiktaş taraftarları, futbolcuları, teknik heyeti ve Başkan Serdal Adalı’yı protesto etti. Taraftarlar, futbolculara büyük bir tepki gösterirken, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’i de istifaya çağırdı. Karşılaşmanın ardından bir süre tribünleri terk etmeyen taraftarlar, protestoların ardından Dolmabahçe’den ayrıldı.