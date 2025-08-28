Beşiktaş Taraftarından Yoğun Tepki Geldi

MAÇIN SONUCU VE BEŞİKTAŞ’IN AVUCLARINDAKİ FIRSAT

UEFA Konferans Ligi play-off ikinci maçı kapsamında Beşiktaş, Lausanne ile karşı karşıya geldi. Maç, Dolmabahçe Stadyumu’nda gerçekleşti ve Beşiktaş, sahasında 1-0’lık mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuç, siyah-beyazlıların Avrupa kupalarına veda etmesine neden oldu.

TARAFTARLARIN TEPKİSİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında, Beşiktaşlı taraftarlar oyuncularına tepki gösterdi. Rakip takımın topa daha çok sahip olmasıyla birlikte, taraftarlar protesto amaçlı olarak oyuncuları ıslıkla uyardı. Beşiktaş taraftarlarının, Lausanne’ın son anlarda sergilediği oyunu alkışlamaları ise dikkat çekici oldu.

Maçın bitiş düdüğünün ardından, tribünleri dolduran siyah-beyazlı taraftarlar, futbolcuları, teknik heyeti ve Başkan Serdal Adalı’yı protesto etti. Futbolculara büyük tepki gösteren taraftarlar, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’i de istifaya çağırdı. Karşılaşmanın ardından protestolar yapan taraftarlar, uzun bir süre tribünlerde kalarak Dolmabahçe’yi terk etmedi.