Beşiktaş Transferleriyle Süper Lig’de Yükseliyor

SOLSKJAER’İN ETKİSİYLE BEŞİKTAŞ YENİDEN DOĞUYOR

Beşiktaş’ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer rüzgarı tüm hızıyla esiyor. Norveçli teknik adam, takıma katılan küskün yıldızları entegre ederek siyah-beyazlıları adeta yeniden canlandırıyor. Joao Mario ile Oxlade Chamberlain’in kadroya dahil olmasıyla birlikte Beşiktaş, Süper Lig’de peş peşe galibiyetler alarak yoluna emin adımlarla devam ediyor.

BÜYÜK MAÇLARDA KAZANÇLAR

Beşiktaş, son olarak Sivasspor karşısında (0-2) elde ettiği galibiyetin ardından, ezeli rakibi Trabzonspor’u (2-1) yenerek Trendyol Süper Lig’de 3. sıradaki yerini sağlamlaştırma umudunu artırdı. Avrupa Ligi’nde yaşanan Twente mağlubiyeti, takımın yeni bir kimlik kazanmasına sebep oldu. Ayrıca Ziraat Türkiye Kupası’nda Kırklarelispor engelini de 2-0’lık bir skorla geçerek moral buldu.

JOAO MARİO VE OXLAİDE CHAMBERLAIN’İN KATKISI

Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, şu günlerde sergilediği etkileyici futboluyla takdir topladı. Teknik direktör, orta sahada yaşanan problemleri Joao Mario ve Oxlade Chamberlain ile büyük oranda aşmayı başardı. Gedson Fernandes’in yanına bu iki enerjik oyuncuyu dahil eden Norveçli hoca, hızlı paslaşma ve yüksek enerjiye dayalı bir oyun tarzı geliştirdi.