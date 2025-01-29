Beşiktaş, Twente Maçı İçin Hazır ve Eksiklerle Mücadele Edecek

BEŞİKTAŞ, TWENTE İLE KARŞILAŞACAK

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin 8. ve son hafta maçında Perşembe akşamı, Hollanda’nın Twente takımıyla deplasmanda mücadele ediyor. Bu önemli müsabaka, Twente Stadı’nda gerçekleşecek ve TSİ 23.00’te başlayacak. Maçın yönetimini Polonyalı hakem Szymon Marciniak üstlenecekken, yardımcı hakemlik görevini de Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik yürütecek.

SİYAH-BEYAZLILARIN PERFORMANSI

Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi’nde şimdiye kadar oynadığı 7 maçta 3 galibiyet ve 4 yenilgi ile mücadele ediyor. Bu sonuçlar, takımın son durumu için belirleyici bir etken olacak. Maç, özellikle Beşiktaş için kritik öneme sahip.