“Beşiktaş Yeni Bir Meydan Okuma”

BEŞİKTAŞ’A GEÇİŞİ BİR SAYFA AÇTI

Beşiktaş’ın yaz transfer döneminde Leicester City’den 8 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Wilfred Ndidi, RG’ye verdiği özel röportajda siyah-beyazlı formayı giymenin kendisi için yeni bir sayfa olduğunu belirtti. “Leicester City’yi seviyorum, orası hâlâ benim evim gibi ama Beşiktaş’ın teklifi benim için yeni bir meydan okumaydı” dedi.

TARAFTARLARLA HIZLI ADAPTASYON

Türkiye’deki taraftar atmosferine de değinen Ndidi, “Taraftarlar bizi çok sıcak karşıladı ve biz de onları aldığımız sonuçlarla mutlu etmeye kararlıyız. Takım gelişiyor ve ortak bir hedefimiz var” diyerek Beşiktaş camiasına hızlı bir adapte süreci yaşadığını vurguladı.

LEICESTER CITY HATIRALARI

28 yaşındaki orta saha oyuncusu, eski kulübü Leicester City ile ilgili duygusal açıklamalarda bulundu: “Leicester’da hâlâ arkadaşlarım var ve oradaki deneyimim, elde ettiğimiz başarılar ve zor zamanlarda bile takımın arkasında duran harika taraftarlar nedeniyle her zaman unutulmaz kalacak” ifadelerini kullandı.