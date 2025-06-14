Beşiktaş, Yıldız Oyuncu Gönderdi

ŞAMPİYONLUK HEDEFİ VE AVRUPA LİGİ PLANLARI

Süper Lig’de gelecek sezon şampiyonluk amacı güden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde gruplara katılmayı istiyor. Bu kapsamda kadrosunu yeniden yapılandırma sürecini hızlandırıyor. Siyah-beyazlılar, 28 Haziran’da başlayacak kampa 3 yeni transfer yetiştirmeyi düşünürken, ilk hedef öncelikle forvet, sol kanat ve 6 numara pozisyonlarına transfer gerçekleştirmek.

ALEX OXLADE-CHAMBERLAIN İLE YOLLAR AYRILIYOR

Spor dünyasında yankı uyandıran iddialara göre Beşiktaş, İngiliz orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain ile yollarını ayırmayı planlıyor. Beşiktaş yönetimi, oyuncuya ve menajerine “kendinize kulüp bulun” şeklinde bir bildirim yaptı. Ancak oyuncudan henüz resmi bir yanıt gelmedi. Ayrıca, futbolcuyla İngiltere Premier Lig’den düşen Leicester City’nin ilgisinin olduğu duyuruldu.