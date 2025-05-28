Beşiktaş, Zeki Amdouni’yi transfer etmekte

BEŞİKTAŞ’IN TRANSFER HEDEFİ ZEKİ AMDOUNİ

Beşiktaş, hücum hattını güçlendirmek amacıyla transfer çalışmalarına devam ediyor. Son gelen bilgilere göre, siyah-beyazlıların hedefi bonservisi Burnley’de olan Zeki Amdouni oldu. Premier Lig’e yükselen Burnley’nin talep ettiği bonservis bedeli netlik kazanırken, Beşiktaş transfer için planlarını şekillendirdi.

FORVET VE KANAT BÖLGELERİNE TAKVİYE PLANLARI

Beşiktaş, forvet ve kanat bölgesi için takviye yapmayı düşünüyor ve sezonu Benfica’da kiralık olarak geçiren Zeki Amdouni’yi transfer gündemine aldı. Sabah gazetesinin haberine göre, Beşiktaş, Burnley ile ilk teması gerçekleştirdi; ancak İngiliz kulübü, oyuncunun ayrılığına şu an için sıcak bakmıyor.

BONSERVİS BEDELİ 20 MİLYON EURO

Burnley, Zeki Amdouni için 20 milyon euro bonservis talep ediyor. Ancak Beşiktaş, bu yüksek maliyet nedeniyle kiralama seçeneğini değerlendirmeye aldı.