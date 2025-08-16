besler-in-cirosu-13-8-milyar-tl

BAŞARIYLA DEVAM EDEN LİDERLİK

Dondurulmuş gıda, konserve, mutfak ve yağ kategorilerindeki önde gelen markalarıyla yaklaşık 62 milyon tabakta 19,8 milyon haneye ulaşan Besler, geniş kitlelere hitap eden inovasyon, erişilebilir fiyat ve etkili iletişim stratejileri ile elde ettiği başarıyı finansal performansına yansıtıyor. Güçlü marka yapısı, üretim kapasitesi ve ihracat ağı ile gıda sektöründeki liderliğini 2025 yılının ilk yarısında sürdürüyor. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla açıklanan 2025 yılı ilk yarı finansal verilerine göre, Besler’in cirosu ilk yarıda 13,8 milyar TL olarak kaydedildi. Yüzde 7,3’lük bir artış gösteren brüt kâr, 3,4 milyar TL’ye yükseldi. Şirket, 2025’in ilk yarısında 1,7 milyar TL FAVÖK elde ederek, FAVÖK marjını önceki yılın aynı dönemine göre 2,4 puan artırarak yüzde 12,4 seviyesine çıkardı. Besler’in ihracat geliri ise 1,3 milyar TL olarak gerçekleşti.

SEKTÖRDEKİ GÜÇLÜ KONUM

Besler, 16 kategorideki yaklaşık bin 500 ürün ve 57 markası ile sektördeki öncü konumunu sürdürmeye devam ediyor. Dondurulmuş gıda pazarındaki lider markası SuperFresh, perakende kanalında yüzde 38’lik pay ile konumunu koruyor. Bu yılın altı ayı içerisinde 20 yeni ürün tanıtımı ve yeniden sunumu gerçekleştiren SuperFresh, yeni ürünlerin ciro içindeki payının yüzde 18 seviyesine ulaştığını belirtiyor. Geçtiğimiz yıla göre daha fazla haneye ulaşarak, ürünleri ile 1,5 milyon yeni hane ile buluştu. Türkiye’nin en sevilen dondurulmuş gıda markası olan SuperFresh, sektördeki liderliği ve sürdürülebilirlik çalışmaları ile ilk yarıda 12 prestijli ödül kazandı.

PRESTİJLİ ÖDÜLLERLE BAŞARIYI TAÇLANDIRMAK

Margarin sektöründe Besler’i zirveye taşıyan Bizim Yağ, Teremyağ ve Luna markaları, perakende kanalında yüzde 68’lik ciro pazar payına sahip. “Türkiye’nin Yağı” olarak bilinen Bizim Yağ, 30. yılını kutlarken; Teremyağ, pazara en çok yayılan ve en yüksek marka arzu puanına sahip olduğu için kategorideki en çok büyüyen marka olma özelliğini gösteriyor. Yağ iş birimindeki ana markaların başarılı stratejileri sayesinde yılın ilk yarısında 6 prestijli ödül kazanıldı. Donuk Fırıncılık Ürünleri (DFU), 200’den fazla ürün yelpazesiyle sektörün en güçlü şirketi konumunu koruyarak, yaz sezonuna yönelik yenilikçi ürünleri ile sürdürülebilir başarısını devam ettiriyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME YOLUNDA KARARLILIK

Besler CEO’su Mert Altınkılınç, 2025’in ilk yarısına dair finansal performansı değerlendirirken, “Türkiye’nin lider gıda şirketlerinden biri olarak, köklü şirket kültürümüz, güvenilirliğimiz ve inovasyon odağında yürüttüğümüz yolculukta elde ettiğimiz başarılı iş sonuçları, sürdürülebilir büyümemizi destekliyor. Faaliyet gösterdiğimiz gıda sektörünün stratejik öneminin farkındalığı ve öncü markalarımızla sektöre ilham verirken, paydaşlarımızla birlikte gıdanın geleceğini dönüştürme iddiamızı her geçen gün güçlendiriyoruz. Yılın ilk yarısını istikrarlı bir büyüme ile tamamlarken, sürdürülebilir değer yaratma odağımızla yatırımlarımıza ve yenilikçi adımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz,” diye belirtti.