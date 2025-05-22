Beştepe’de MGK: 4 Önemli Başlık Var

TOPLANTININ GÜNDEMİ

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor. Kurulda en önemli gündem maddesi, terörsüz Türkiye için atılacak yeni adımlar ve terör örgütünün silah bırakma kararı olacak. Özellikle, terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve fesih kararının açıklanmasının ardından gerçekleşecek ilk toplantıda, terörün sona erdiği Türkiye’de gelinen son noktalar ele alınacak.

SİLAH BIRAKMA SÜRECİNİN DETAYLARI

Toplantıda, terör örgütünün silah bırakma sürecindeki aşamalar üzerinde detaylı bir görüş alışverişi yapılacak. Silah bırakma sürecinin nasıl denetleneceği ve uygulanacak yöntemler masaya yatırılacak. Ayrıca, silah bırakılmasının ardından gerçekleştirilecek adımların planlanması ve tartışılması bekleniyor.

SURİYE İLE İLGİLİ GELİŞMELER

Kurulun gündeminde Suriye ile ilgili konular da bulunuyor. Bölgedeki istikrarın sağlanması ve terör örgütlerinin temizlenmesi noktasında yeni yönetimin alacağı destekler MGK’da değerlendirilecek. Bunun yanı sıra, Suriye’nin kuzeydoğusundaki DEAŞ kamplarının Suriye yönetimine devredilmesi için alınabilecek adımlar da toplantıda ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ve Rusya liderleri ile yaptığı telefon görüşmelerinin ardından Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski’yi Beştepe’de kabul etmişti. Savaşın sona erdirilmesi için atılabilecek ilave adımlar MGK toplantısında değerlendirilecek.

İSRAİL’İN GAZZE’YE SALDIRILARI

Öte yandan, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının durdurulması ve bölgeye insani yardımın ulaştırılması gibi konuların da gündemde yer alması bekleniyor.