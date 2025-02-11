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Beth Hammack’tan Faiz Sabitleme Açıklaması

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BEKLE-GÖR YAKLAŞIMI

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, para politikası konusunda “bekle-gör” sinyalleri veriyor. Hammack, enflasyonda ek bir aşağı yönlü ilerleme beklerken, yeni hükümet politikalarının ekonomik etkilerini değerlendireceğini belirtti. Bu çerçevede, faiz oranlarını “bir süre” sabit tutmanın uygun olabileceğini ifade etti.

TÜKETİCİ HARCAMALARI VE RİSKLER

Hammack, para politikasına sabırlı bir yaklaşımın nedenleri arasında tüketici harcamalarının güçlü durumu ve geçen yıl uygulanan faiz indirimlerinin olası gecikmeli etkilerini gösterdi. Ayrıca, enflasyona yönelik devam eden yukarı yönlü riskler ve yeni hükümet politikalarına dair belirsizlikler de dikkate alındı.

Hammack, politikanın yalnızca ılımlı bir şekilde kısıtlayıcı olduğunu ve nötr bir ayarda ya da buna yakın olabileceğini vurguladı. Yılın başında, işverenlerin aşırı fiyat artışları yapıp yapmadığını görmek amacıyla enflasyon verilerini yakından takip edeceğini belirtti.

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