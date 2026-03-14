Beton Pompası Faciası: Kalıp Ustası Hayatını Kaybetti

UŞAK’TA BETON DÖKERKEN FECİ KAZA

Uşak’ ın Cumhuriyet Mahallesi’nde bir inşaatta, temel için beton dökme işlemi sırasında, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı beton pompasının denge ayaklarından biri kırıldı. Bu durum, beton pompasının yan yatmasına ve kolunun inşaatın temeline düşmesine sebep oldu. O esnada inşatta kalıp ustası olarak görev yapan Mehmet Can Aydoğan, düşen kolun altında kalarak ağır yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA SEVK EDİLDİ

Olayın hemen ardından, ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. AFAD ve itfaiye tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Aydoğan, sağlık ekipleri tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Fakat, 29 yaşındaki Aydoğan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

OLAYLA İLGİLİ GÖZALTILAR

Hayatını kaybeden Aydoğan’ın ölümü üzerine, polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında beton pompası operatörü N.E. (27), inşaat firması sahibi M.T. (56) ve şantiye şefi Ü.A. (58) gözaltına alındı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın detayları ve gelişmeler takip ediliyor.