“Beyaz Saray Açıklama Yaptı!”

NETANYAHU, ÖNERİYİ KABUL EDECEK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un Hamas ile Tel Aviv arasında esir takası ve Gazze Şeridi’nde geçici ateşkes için sunduğu son öneriyi kabul edeceğini söylediği bildirildi. İsrail medyasında yayımlanan habere göre, Netanyahu’nun İsrailli esirlerin aileleriyle bir araya geldiği belirtildi. Görüşme sırasında Netanyahu, ailelere Witkoff’un esir takası ve Gazze Şeridi’nde geçici ateşkes için sunduğu öneriyi kabul edeceklerini ifade etti.

ABD’DEN ATEŞKES AÇIKLAMASI

ABD, İsrail’in Gazze’de ateşkes önerisini imzaladığını duyurdu. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Hamas’ın henüz bu öneriyi kabul etmediği ve görüşmelerin devam ettiği aktarıldı.

HAMAS ÖNERİYİ İNCELİYOR

Hamas ise, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff aracılığıyla sunulan yeni taslağı aldığını belirtti. Hamas’tan yapılan açıklamada, önerinin ilgili birimlerince “sorumluluk bilinciyle” incelendiği ifade edildi. Verilecek cevabın, “Gazze’deki Filistin halkının çıkarlarını koruyacak ve kalıcı ateşkesin sağlanmasına hizmet edecek şekilde olacağı” vurgulandı. Ayrıca, Hamas’ın bölgede adil bir çözüm için her türlü yapıcı çabayı değerlendirmeye açık olduğu belirtildi. Hamas, ABD’nin önerdiği barış planının beklentilerini karşılamadığını da ifade etti.

ARAP BASINI TASLAĞIN TAM METNİNE ULAŞTI

Suudi Arabistan’ın Al Arabiya televizyonu, ateşkesin ABD Başkanı Trump tarafından açıklanacağını ve ABD’nin kalıcı bir ateşkes sağlama konusundaki kararlılığını ileri sürdü. Hamas’ın, İsrail’in savaşı yeniden başlatmasını önlemek için ABD’nin “kalıcı ateşkes” garantisi vermesi yönünde ısrarcı olduğu bildirildi. Taslakta, “kalıcı ateşkes” için müzakerelerin “geçici ateşkes” süresi boyunca devam edeceği, ancak savaşın sonlandırılması ve “ateşkesin kalıcı hale getirilmesi” konusunda garanti verilmediği dikkat çekti.

TASLAĞIN MADDELERİ

Al Arabiya’nın haberine göre, söz konusu teklifin maddeleri arasında ateşkes süresi, esirlerin serbest bırakılması ve insani yardım erişimi gibi konular yer aldı. Ateşkes 60 gün boyunca uygulanacak ve ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in bu süreye uyacağını garanti edecek. Esirlerin serbest bırakılması aşamalı olarak yapılacak ve Hamas’ın ateşkesi kabul etmesinin ardından insani yardım akışı başlayacak. Anlaşma yürürlüğe girdiğinde İsrail, Gazze’deki askeri saldırıları durduracak ve yeniden konuşlanma gerçekleştirecek.

GÖRÜŞMELERİN BAŞLANGICI

Kalıcı ateşkes görüşmeleri, garantör arabulucuların gözetiminde başlayacak ve Filistinli tutukluların serbest bırakılması için şartlar belirlenecek. Görüşmelerin ilk gününde ABD, Mısır ve Katar garantör olarak görev alacak. Eğer 60 gün içinde kalıcı bir ateşkes sağlanamazsa, tarafların karşılıklı mutabakatı ile ateşkes süresi uzatılabilecek.

ABD ÖZEL TEMSİLCİSİNDEN AÇIKLAMALAR

Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff, dün Oval Ofis’te düzenlenen etkinlikte, “Yakın zamanda teslim edilecek olan yeni anlaşma taslağını göndermek üzere olduğumuzu düşünüyorum. Bugün Başkan bunu inceleyecek. Geçici bir ateşkes ve uzun vadeli bir çözüme ulaşılması konusunda iyi hislerim var.” dedi. Hamas da açıklamasında, ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff ile Gazze’de bir ateşkes için genel çerçeve üzerinde anlaştıklarını duyurmuştu.