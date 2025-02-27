Dünya

Beyaz Saray, Basın Haberlerini Sınırlandırıyor

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ÜÇ AJANSTAN TEPKİ

Reuters, Associated Press (AP) ve Bloomberg News, Beyaz Saray basın havuzunu kısıtlama girişimine sert bir yanıt verdi. Üç ajansın üst düzey yöneticileri tarafından yapılan ortak açıklamada, ABD hükümetinin “ABD Başkanı Donald Trump’a erişimi olan haber servislerinin sayısını sınırlamaya yönelik olası adımlarına” karşı duyulan endişe dile getirildi. Açıklamada, AP, Bloomberg News ve Reuters’ın uzun yıllardır başkanlık hakkında doğru, adil ve zamanında bilginin hem ABD’de hem de dünya genelinde geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla çalıştıkları ifade edildi.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE DİKKAT

Basın özgürlüğünün demokratik toplumlar için taşıdığı öneme vurgu yapılarak, “Bir demokraside halkın, hükümetleri hakkında bağımsız ve özgür basından haber alma hakkına sahip olması hayati önem taşır. Hükümetin, Başkan’a erişimi olan haber servislerinin sayısını sınırlamaya yönelik herhangi bir adımı, bu ilkeyi tehdit eder. Aynı zamanda, güvenilir bilginin insanlara, topluluklara, işletmelere ve küresel finans piyasalarına yayılmasını da olumsuz etkiler. Bu piyasalar büyük ölçüde bizim haberlerimize dayanıyor” denildi.

BASIN ROTASYONUNDA DEĞİŞİM

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump yönetiminin Beyaz Saray’daki basın işlerinin yönetimi ile ilgili yeni bir düzenleme getireceğini açıkladı. Leavitt, Beyaz Saray’daki basın rotasyonunun kontrolünü, Beyaz Saray Muhabirleri Derneğinden (WHCA) alacaklarını söyledi. WHCA’dan yapılan açıklamada, bu durumun “ABD’de özgür basının bağımsızlığına gölge düşürdüğü” ifade edilerek, duyuruya karşı duyulan hayal kırıklığı dile getirildi.

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