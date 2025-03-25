Beyaz Saray’dan Müzakereler Hakkında Açıklama

RUSYA VE UKRAYNA ANLAŞMASI

Beyaz Saray, Salı günü Suudi Arabistan’da gerçekleşen müzakerelerde Rusya ve Ukrayna’nın Karadeniz’deki gemilere yönelik askeri saldırılardan kaçınma konusunda ayrı ayrı anlaşmaya vardığını duyurdu. Yapılan açıklamalarda, her iki ülkenin de “güvenli seyir sağlamayı, güç kullanımını ortadan kaldırmayı ve ticari gemilerin askeri amaçlarla kullanılmasını önlemeyi kabul ettiği” ifade edildi. Beyaz Saray’a göre, ABD, Ukrayna ve Rusya arasında Karadeniz’de seyrüsefer güvenliğinin sağlanmasına ilişkin bir anlaşma yapıldı. Ayrıca, ABD ve Rusya, iki ülke arasındaki enerji tesislerine yönelik saldırıların durdurulmasına yönelik mutabakata vardı.

GÖRÜŞMELERİN DETAYLARI GİZLİ

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya ve ABD uzmanları arasında dün gerçekleşen müzakerelere dair yaptığı açıklamada, görüşmelerin detaylı bir şekilde analiz edildiğini ve bu nedenle içeriğin kamuoyuyla paylaşılmayacağını belirtti.

ATEŞKES İÇİN ADIMLAR ATILIYOR

Suudi Arabistan’ın Riyad şehrinde bir araya gelen ABD ve Rusya heyetleri, Karadeniz sularındaki çatışmaların durdurulması ve Ukrayna’da ateşkese ulaşması adına atılması gereken başka adımları görüştü. Bu çerçevede, Ukrayna Karadeniz’de askeri güç kullanmama taahhüdünde bulunurken, Rusya da Karadeniz’deki saldırıları durdurmayı kabul etti. Önceki hafta tarafların enerji altyapılarına yönelik saldırıların durması konusunda bir uzlaşmaya vardığı duyurulmuştu. Son müzakerelerde ayrıca, ABD’nin Rusya’nın tarım ve gübre ihracat pazarına erişimini yeniden sağlamasına yardımcı olacağı ifade edildi.

UKRAYNA’DAN AÇIKLAMA

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Ümerov, anlaşma kapsamında denizde bir ateşkesin sağlandığını ve enerji altyapısına yönelik saldırıların durdurulmasının kabul edildiğini belirtti. Ayrıca, üçüncü ülkelerin ateşkes sürecinin takibinde yer alabileceğini açıkladı.