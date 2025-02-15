Beyaz Saray’dan Sevgililer Günü Göçmen Şiiri

BEYAZ SARAY’IN ŞİİRİ VE GÖÇMEN POLİTİKALARI

Beyaz Saray, resmi sosyal medya hesabından 14 Şubat Sevgililer Günü’nde yayımladığı şiirle, ABD Başkanı Donald Trump’ın göçmen politikalarını gündeme getiriyor. Şiirde, “Güller kırmızı, menekşeler mavi, kaçak gelirseniz, sizi sınır dışı ederiz” sözleri yer alıyor.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMALARA YOL AÇTI

Beyaz Saray’ın paylaşımı sosyal medya üzerinde büyük yankı uyandırıyor. Şiir, mizahi bir dille göçmen politikalarına dikkat çekmenin yanı sıra, çeşitli tepkileri de beraberinde getiriyor. Birçok sosyal medya kullanıcısı, bu paylaşımı eleştirirken, bazıları ise destekleme yönünde yorumlar yapıyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın göçmen politikalarına dolaylı bir atıfta bulunan şiir, Sevgililer Günü vesilesiyle Beyaz Saray’ın sosyal medya hesabından paylaşılıyor. Bu yaratıcı yaklaşım, Trump yönetiminin göçmenlerle ilişkili sert politikalarını hatırlatmayı amaçlıyor.

TEPKİLER VE GÖRÜŞLER

Paylaşıma gelen tepkiler arasında göçmen politikalarının insan hakları açısından sorgulanabilirliği ön plana çıkıyor. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Beyaz Saray’ın paylaşımını sert bir şekilde eleştirirken, bazıları ise olumlu yorumlarda bulunuyor.