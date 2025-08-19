Beyaz Saray Fotoğrafı Gerçek Mi?

ABD BAŞKANININ TOPLANTISI DÜNYA GÜNDEMİNDE

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Avrupa liderleriyle Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği toplantı tüm dünyanın dikkatini çekti. Kritik zirvenin Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sona erdirip erdirmeyeceği üzerinde tartışmalar sürerken, toplantıya ilişkin bazı detaylar soru işaretleri oluşturdu. Bu detaylardan biri, sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf oldu. Söz konusu görselde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve diğer altı Avrupa liderinin, koridorda Trump’ı beklerken yan yana oturdukları görülüyor.

GİZEMLİ FOTOĞRAF DETAYLARI

Fotoğraf, liderlerin Trump ile görüşmek için sıra beklediğini iddia ediyor. Ancak görüntüye daha yakından bakıldığında bazı tutarsızlıklar hemen dikkat çekiyor. Macron’un yanında yer alan bir sandalyede, üst vücut görünmeden yalnızca bir çift bacak yer alıyor. Ayrıca görüntüde üç kadın lider yer alıyor fakat toplantıya katılanlar arasında sadece iki kadın lider bulunmaktaydı: Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni. Görüntüdeki kadınların kıyafetleri de, zirve sırasında Beyaz Saray’da çekilen resmi fotoğraflarla uyumlu değil.

SAHTE FOTOĞRAFA YALANLAMA

Ukrayna Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bu fotoğrafı resmi olarak yalanladı. Merkez, fotoğrafın üzerine “sahte” ibaresini ekleyerek, “ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek için gelen Avrupa liderlerinin Oval Ofis yakınında sıraya dizilmiş olarak beklediklerini gösteren sahte bir fotoğraf internette yayılıyor” ifadelerini kullandı. Ukrayna ajansı, bu yapay zeka ile üretilmiş fotoğrafın, Rus propaganda ağları tarafından üretildiğini ve yayılmasının amacının Avrupa liderlerini itibarsızlaştırmak ile müzakere sürecine katılımlarının önemini azaltmak olduğunu belirtti.