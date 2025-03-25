Beyaz Saray Karadeniz Anlaşmasını Duyurdu

ABD VE RUSYA’NIN ANLAŞMASI

Beyaz Saray, Salı günü Suudi Arabistan’da yapılan görüşmelerin sonucunda Rusya ve Ukrayna’nın Karadeniz’deki askeri saldırılardan kaçınma konusunda ortak bir anlaşmaya vardığını duyurdu. Yapılan açıklamalarda, her iki ülkenin de “güvenli seyir sağlamayı, güç kullanımını ortadan kaldırmayı ve ticari gemilerin askeri amaçlarla kullanılmasını önlemeyi kabul ettiği” belirtildi. Beyaz Saray’a göre, ABD, Ukrayna ve Rusya ile birlikte Karadeniz’de seyrüsefer güvenliğinin sağlanması adına bir mutabakat sağladı. Diğer yandan, ABD ve Rusya, iki ülkenin enerji tesislerine yönelik saldırıların durdurulması konusunda da uzlaştı.

KREMLİN GÖRÜŞMELERİ DEĞERLENDİRİYOR

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, dün Rusya ve ABD arasında gerçekleşen müzakerelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Peskov, görüşmelerin detaylı bir analizinin yapıldığını ve bu sebeplerle içeriğin kamuoyuyla paylaşılmayacağını ifade etti. Müzakerelerin gizliliği, görüşmelerin önemini vurguluyor.

RİYAD’DA İLERLEME

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen toplantıda ABD ve Rusya heyetleri, Karadeniz’deki çatışmaların sona erdirilmesi ve Ukrayna’da ateşkesin sağlanması için başka adımların neler olabileceğini tartıştı. Bu görüşmelerin sonucunda, Ukrayna, Karadeniz’de askeri güç kullanmama taahhüdünde bulunurken, Rusya da bu bölgede benzer şekilde saldırıları durdurmayı kabul etti. Önceki hafta tarafların enerji altyapılarına yönelik saldırıların durmasıyla ilgili bir uzlaşmaya vardığı da hatırlatıldı. Ayrıca ABD’nin, Rusya’nın tarım ve gübre ihracat pazarına erişimini yeniden kolaylaştıracağı bilgisi paylaşıldı.

UKRAYNA’DAN SEVKİYAT DOĞRULAMASI

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Ümerov, yapılan anlaşma çerçevesinde, denizde ateşkesin ve enerji altyapısına yönelik saldırıların durdurulmasının kabullenildiğini ifade etti. Ümerov, bu süreçte üçüncü ülkelerin ateşkesin takibine katılabileceğini belirtti.