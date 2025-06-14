Beyaz Saray, T. Görüşmeyi Açıkladı

GÖRÜŞME DETAYLARI

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, İsrail-İran geriliminde yaşanan son durumu görüştüğünü duyurdu. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Trump ile Netanyahu arasında bir telefon görüşmesi yapıldığı belirtildi.

GERİLİMİN ARKA PLANI

Görüşmede, İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve İran’ın buna karşılık vermesiyle artan gerilim tartışıldı. İki liderin, bölgedeki gerginliğin son durumunu ele aldığı bu önemli görüşmenin detaylarına ilişkin daha fazla bilginin geleceği bekleniyor.