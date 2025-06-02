Beyaz Saray: Trump Türkiye’de Görüşmeye Açık

RUSYA-UKRAYNA ZİRVESİ İKİNCİ KEZ İSTANBUL’DA YAPILDI

Rusya ve Ukrayna, barış zirvesi çerçevesinde ikinci kez İstanbul’da bir araya geldi. Zirve sonrasında esir takası yapılacağına yönelik açıklamalar geldi. Üçüncü görüşmenin ise ilerleyen günlerde gerçekleşeceği ifade edildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN HEDEFİ

Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna zirvesini değerlendirdi. Erdoğan, “Her iki taraf için de benim en büyük arzum, gerek Sayın Vladimir Putin’i gerekse Zelenskiy’i aynı şekilde İstanbul veya Ankara’da bir araya getirmek. Hatta Sayın Trump’ı da bunların yanına almak” dedi.

BEYAZ SARAY’DAN TRUMP’IN AÇIKLAMASI

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Türkiye’de görüşmeye “açık” olduğunu bildirdi.