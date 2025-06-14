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Beyaz Saray, Trump ve Netanyahu görüştü

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BEYAZ SARAY’DAN TELEFON GÖRÜŞMESİ AÇIKLAMASI

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, İsrail ve İran arasındaki gerilimi değerlendirdiğini duyurdu. Bir Beyaz Saray yetkilisi, Trump ile Netanyahu arasında bir telefon görüşmesinin gerçekleştirildiğini belirtti.

GERİLİMİN NEDENLERİ MASSALANIR

Gerilimin, İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve İran’ın bu saldırılara sert karşılık vermesiyle arttığı ifade ediliyor. Görüşmenin içeriği hakkında daha fazla bilginin ilerleyen günlerde paylaşılması bekleniyor.

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