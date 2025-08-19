Beyaz Saray Zirvesinde Dört Kritik Sonuç

KRİTİK BEYAZ SARAY ZİRVESİ SONUÇLARI

Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmayı sonlandırmaya yönelik önemli bir Beyaz Saray zirvesi tamamlandı. ABD Başkanı Donald Trump, Washington’da Ukrayna’nın lideri Volodimir Zelenski, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Finlandiya Başbakanı Alexander Stubb, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi. Toplantıda öne çıkan dört temel madde belirlendi.

GÜVENLİK GARANTİLERİ KONUSU

Bu zirvede, ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna için güvenlik garantileri sağlama taahhüdünde bulundu. Sky News’e göre, Trump, bazı formlarda güvenlik garantileri sağlanacağını ifade etti ama bu garantilerin Amerikan birliklerini kapsayıp kapsamadığı belirtmedi. Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu garantileri kabul edeceğine de inandığını kaydetti ve “Sanırım Avrupa ülkeleri bu yükün çoğunu üstlenecek. Biz onlara yardım edeceğiz ve bunu çok güvenli hale getireceğiz” şeklinde konuştu. Ursula von der Leyen ise ülkelerin NATO’nun 5. Maddesi gibi güvenlik garantileri üzerinde çalıştıklarını bildirdi. Emmanuel Macron da “Güvenlik garantilerinden bahsederken tüm Avrupa kıtasının güvenliğinden söz ediyoruz” dedi ve Ukrayna’nın gelecekte “güvenilir” bir orduya sahip olması gerektiğini ekledi.

ATEŞKES YERİNE BARIŞ ANLAŞMASI VURGUSU

Trump, Ukrayna’da bir ateşkesin gerekli olmadığını belirtti ve “Ateşkes gerekmediğini düşünüyorum. Bu yıl yaptığım altı anlaşmaya bakarsanız, hepsi savaş halindeydi, ben ateşkes yapmadım” diye konuştu. Ateşkesin yararlı olabileceğini söyleyen Trump, “Ancak onlar savaşırken biz barış anlaşması üzerinde çalışabileceğimiz bir anlaşma yapabiliriz” dedi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise “Hepimiz ateşkes görmek isteriz” diyerek bu konuda ilerleme sağlanması gerektiğini belirtti. Trump daha sonra, “Eğer ateşkes sağlayabilirsek, harika, ateşkes sağlayamazsak… Bize birçok başka nokta verildi, harika noktalar” dedi.

ÜÇLÜ TOPLANTI İLANI

Zirvenin önemli anlarından biri, Trump’ın Putin ve Zelenski arasında bir üçlü toplantı yapılacağını açıklaması oldu. Zelenski, böyle bir toplantıya hazır olduğunu belirtirken, Trump da Putin’in hazır olduğunu ifade etti. Macron, bu toplantının önemli olduğunu vurguladıktan sonra dörtlü bir zirve yapılması gerektiğine dikkat çekti. Trump, zirvenin hemen ardından Putin’le iletişime geçeceğini söylemişti, ancak bir Avrupa diplomatına göre, toplantı sırasında Avrupa liderleriyle görüşmeyi keserek Rus mevkidaşını aradı.

OLASI TOPRAK TAKASI MÜZAKERELERİ

Trump, Zelenski ve Avrupa liderleriyle yapılacak çok taraflı görüşmeler öncesinde “Olası toprak takaslarını da görüşmemiz gerekiyor” dedi. Bu takasın mevcut temas hattını dikkate alması gerektiğini söyleyerek, “Bu, savaş bölgesi, şu anda oldukça açık olan savaş hatları ve müzakere pozisyonları anlamına geliyor. Aslında, bunları görmek çok üzücü” ifadesini kullandı. Bu açıklama, Putin’in Trump ile Alaska’da gerçekleştirdiği zirvede, Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk bölgelerinin kontrolünü ele geçirme talebinde bulunduğu yönündeki haberlerin ardından geldi.