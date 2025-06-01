Beykoz 51379 m² Arazi Satışa Çıktı

BEYKOZ BELEDİYESİ MÜLK SATIŞINI DUYURDU

Resmi Gazete’de yayımlanan bilgilere göre; Beykoz Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait olan 51379 metrekare büyüklüğündeki parseli satışa çıkarıyor. 11 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek ihaleye katılmak isteyenlerin 5 milyon TL şartname bedelini ödemesi gerekiyor. Katılımcıların ayrıca 6 milyon 627 bin 986 TL geçici teminat yatırması gerektiği ifade edildi. Satışa sunulan arazinin işleme konulan muhammen bedeli ise 220 milyon 932 bin 882 lira olarak belirlendi.

İHALE DETAYLARI VE YERİ

İhaleye ilişkin detaylar arasında, “Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile satılacaktır” ifadesi dikkat çekiyor. İhale, Gümüşsuyu Mahallesi, Kelle İbrahim Caddesi, No:43 Beykoz/İstanbul adresindeki Beykoz Belediyesi Ana Hizmet Binası 2. Kattaki Belediye Encümen Salonunda yapılacak. Şartname bedeli 5.000,00 TL olarak belirlenmiş olup, bu bedel Beykoz Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden satın alınabilir ya da ücretsiz olaraq incelenebilir.

İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

İhaleye katılmak isteyenlerin, “İhaleye katılabilme şartları” başlığı altında birkaç belgeyi kapalı zarf içerisinde sunmaları gerekiyor. Gerçek kişilerin sunması gereken belgeler arasında ikametgâh belgesi, nüfus cüzdanı sureti ve geçici teminat mektubu yer alıyor. Tüzel kişiler için ise ticaret sicili kaydı, noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgesi gereklilikleri bulunuyor. Ortak girişimler içinse noter tasdikli ortak girişim beyanı istenmektedir. Yabancı isteklilerin Türkiye’de gayrimenkul edinme şartlarını sağlaması ve belgelerini konsolosluklarınca onaylatmaları gerekiyor.

İHALEYE KATILIM SUNUMU VE KURALLARI

İhaleye katılmak isteyenlerin, belirtilen belgelerle hazırlanan kapalı zarf tekliflerini, ilan edilen tarih ve saatten önce Beykoz Belediye Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekir. Belirtilen tarih sonrası yapılan başvurular dikkate alınmayacak. Alım işlemini gerçekleştiren kişi ise kesin ihale kararının kendisine iletilmesinden itibaren 15 gün içerisinde ihale bedeli ile taşınmazın devri ile ilgili tüm vergileri ve giderleri ödemekle yükümlüdür. satış işlemlerinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerinin geçerli olacağı belirtilirken, ihale komisyonunun ihale yapmama hakkı saklıdır.