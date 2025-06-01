Beykoz 51379 Metrekarelik Arazisini Satıyor

BEYKOZ BELEDİYESİ SATIŞA ÇIKARDI

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, Beykoz Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait olan 51379 metrekarelik alanı satışa sunuyor. İhale 11 Haziran’da yapılacak ve bu süreçte 5 milyon TL şartname bedeli ödenmesi gerekecek. İlgili tarafların, 6 milyon 627 bin 986 TL geçici teminat yatırmaları gerekiyor. Satışa sunulan arazinin muhammen bedeli ise 220 milyon 932 bin 882 TL olarak belirlendi.

İHALE DETAYLARI

İlan metninde belirtilen bilgilere göre, “Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.” Bu ihale, Gümüşsuyu Mahallesi, Kelle İbrahim Caddesi, No:43 Beykoz/İstanbul adresinde, Beykoz Belediyesi Ana Hizmet Binası’nın 2. katındaki Belediye Encümen Salonunda gerçekleşecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

İhaleye katılmak isteyenlerin belli belgeleri içeren kapalı zarf ile teklif sunmaları gerekiyor. Gerçek kişilerin ikametgâh belgesi, nüfus cüzdanı, noter tasdikli imza beyanı ve geçici teminat mektubu ya da makbuzu getirmeleri gerekiyor. Tüzel kişilerin ise, siciline kayıtlı olduklarına dair belge, noter tasdikli imza sirküleri ve gereken diğer belgeleri ibraz etmeleri gerekiyor. Yabancı isteklilerin de Türkiye’de gayrimenkul edinim şartlarını taşımaları ve gerekli belgeleri tamamlamaları gerekiyor.

İHALE KATILIMI İÇİN GEREKENLER

2886 sayılı Devlet İhale Yasası’nda belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunan kişiler, ihaleye katılamıyor. İhaleyi kazanmak için gerekli belgelerin teslim edilmesi, şartnamede yer alan detaylara uygun olarak yapılması önem taşıyor. “Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.”

MÜŞTERİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İhale sürecini kazanan kişi, kesin ihale kararının kendisine tebliğ edilmesinin ardından 15 takvim günü içerisinde ihale bedeli ile taşınmazın devriyle ilgili her türlü vergi, resim, harçlar ve masrafları ödemekle yükümlü.

SATIŞ İŞLEMLERİ HUKUKİ DAYANAĞI

Bu ilan kapsamında yapılacak satış işlemlerinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hüküm ve şartları uygulanacak. İhale Komisyonu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir, komisyonun ihaleyi yapmama kararı itiraz edilemez.