Beykoz Başkan Yardımcısı Gül Tutuklandı

İHALE SUÇLAMALARI VE TUTUKLAMA SÜRECİ

Beykoz Belediyesi’ne yönelik “ihaleye fesat karıştırma” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım” suçlamaları çerçevesinde yürütülen soruşturmada, Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül, 15 Nisan 2025’te gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından, 16 Nisan 2025 tarihinde Beykoz Adliyesi’ne sevk edilen Gül, savcılık ifadesinin ardından “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakimlik, Gül’ün tutuklanmasına karar verdi. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de aralarında bulunduğu 12 şüpheli daha önce tutuklandı. Gül’ün, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde bazı mal alımı ihalelerine fesat karıştırdığı iddiaları gündemde. Savcılık sevk yazısında, ihalelerde aynı firmalardan dönüşümlü teklifler alındığı, işlerin bölünerek yasal sınırların altında kalındığı, şartnamelerin katılımı engelleyici şekilde hazırlandığı ve bazı kabullerin ihale öncesi yapıldığı gibi usulsüzlükler belirtiliyor.

FİDAN GÜL’ÜN GEÇMİŞİ VE GÖREVİ

Fidan Gül, 1979 yılında Elazığ’da doğmuş ve İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nden mezun olmuştur. Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde Kültür ve Spor Müdürlüğü ile Kreş Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Haziran 2024’te Beykoz Belediyesi’nde Sosyal Yardım İşleri Müdürü olarak göreve başlamıştı. Hakkındaki “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla Büyükçekmece Adliyesi’nde devam eden yargılama, kamuoyunda tepki çekmiş olmasına rağmen, Ekim 2024’te Alaattin Köseler tarafından başkan yardımcılığına atanmıştır. Gül’ün Beylikdüzü’ndeki geçmişi ve mevcut soruşturma, sosyal medyada ve yerel basında geniş yankı bulmuş, daha önce Beylikdüzü Belediyesi’nde 250 bin TL’lik kamu zararına neden olduğu iddia edilen bir ihale davasında sanık olduğu da biliniyor. Ayrıca, gözaltı sırasında evinde başka bir belediye başkan yardımcı ile bulunması, kişisel skandallarla da gündeme gelmiştir.

GENEL USULSÜZLÜKLERİ ARAŞTIRMA SÜRECİ

Soruşturma, Beykoz Belediyesi’nde daha geniş çaplı usulsüzlüklerin araştırıldığını gösteriyor. Gelişmeler kamuoyu tarafından yakından takip edilmektedir.