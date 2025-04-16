Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Gül Tutuklandı

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI GÖZALTINA ALINDI

Beykoz Belediyesi’ne yönelik olarak başlatılan “ihaleye fesat karıştırma” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım” suçlamalarıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde, Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül, 15 Nisan 2025 tarihinde gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, 16 Nisan 2025’te Beykoz Adliyesi’ne sevk edilen Gül, savcılıkta verdiği ifadenin ardından “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine yönlendirildi. Hakimlik, Gül’ün tutuklanmasına karar verdi. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler dahil olmak üzere 12 şüpheli daha önceden tutuklanmıştı. Gül’ün, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki belirli mal alımı ihalelerine fesat karıştırdığı öne sürülüyor. Savcılık sevk yazısında, ihalelerde aynı firmalardan dönüşümlü teklifler alındığı, işlerin yasal sınırların altına düşürülerek bölündüğü ve şartnamelerin katılımı önleyici şekilde hazırlandığı gibi usulsüzlüklere dikkat çekildi.

FIDAN GÜL’ÜN GEÇMİŞİ VE SORUŞTURMA

Fidan Gül, 1979 yılında Elazığ’da doğdu ve İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü mezunu. Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde, Kültür ve Spor Müdürlüğü ile Kreş Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Haziran 2024’te Beykoz Belediyesi’nde Sosyal Yardım İşleri Müdürü olarak göreve başladı. Hakkında yürütülen “ihaleye fesat karıştırma” suçlaması ile Büyükçekmece Adliyesi’nde devam eden yargılama, kamuoyunda tepki çekmesine rağmen, Ekim 2024’te Alaattin Köseler tarafından başkan yardımcılığına atandı. Gül’ün Beylikdüzü’ndeki geçmişi ve devam eden soruşturma, sosyal medya ve yerel basında büyük ilgi gördü. Ayrıca, daha önce Beylikdüzü Belediyesi’nde 250 bin TL’lik kamu zararına yol açtığı iddia edilen bir ihale davasında da sanık olduğu biliniyor. Gözaltı sırasında evinde başka bir belediye başkan yardımcısıyla bulunması da kişisel skandallarla gündem oldu.

GENİŞ ÇAPLI USULSÜZLÜKLER ARAŞTIRILIYOR

Beykoz Belediyesi’ndeki usulsüzlükler üzerine başlatılan bu soruşturma, daha geniş çaplı bir yolsuzluk araştırmasının işareti olarak değerlendiriliyor ve gelişmeler kamuoyu tarafından dikkatle izleniyor.