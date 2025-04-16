Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Gül Tutuklandı

Beykoz Belediyesi’ne Yönelik Soruşturma ve Gözaltı Süreci

Beykoz Belediyesi’ne dair “ihaleye fesat karıştırma” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım” suçlarıyla yürütülen bir soruşturma çerçevesinde, Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül, 15 Nisan 2025’te gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan işlemlerin ardından, Gül 16 Nisan 2025’te Beykoz Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık ifadesinin hemen ardından “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderilen Gül’ün tutuklanmasına karar verildi. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de aralarında bulunduğu 12 şüpheli daha önce tutuklanmış durumda. Gül’ün, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü kapsamında bazı mal alımı ihalelerine fesat karıştırdığı belirtiliyor.

İhalelerdeki Usulsüzlük İddiaları

Savcılık sevk yazısında, bu ihalelerde aynı firmalardan dönüşümlü teklifler alındığı, işlerin bölünerek yasal sınırların altında kalındığı, şartnamelerin katılımı engelleyici şekilde hazırlandığı ve bazı kabullerin ihale öncesinde yapıldığı gibi usulsüzlükler ortaya konuluyor.

Fidan Gül’ün Geçmişi ve Yetki Alanı

1979 yılında Elazığ’da dünyaya gelen Fidan Gül, İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü mezunu. Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde Kültür ve Spor Müdürlüğü ile Kreş Müdürlüğü görevlerinde bulunmuş. Haziran 2024’te Beykoz Belediyesi’nde Sosyal Yardım İşleri Müdürü olarak göreve başlamış. Hakkındaki “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasına rağmen, Ekim 2024’te Alaattin Köseler tarafından başkan yardımcısı olarak atanmış. Gül’ün Beylikdüzü’ndeki önceki görevleri ve mevcut soruşturma, sosyal medya ve yerel basında geniş bir yankı bulmuş. Ayrıca, Beylikdüzü Belediyesi’nde 250 bin TL’lik kamu zararına neden olduğu iddia edilen bir ihale davasında sanık olduğu da biliniyor.

Geniş Çaplı Usulsüzlüklerin Araştırılması

Soruşturmanın Beykoz Belediyesi’nde daha geniş çaplı usulsüzlükleri araştırdığı ve gelişmelerin kamuoyu tarafından yakından takip edildiği görülüyor. Gözaltı sırasında evinde başka bir belediye başkan yardımcısıyla bulunması gibi kişisel skandallar da gündeme gelmiş durumda.