Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Tutuklandı

İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SORUŞTURMASI

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de aralarında bulunduğu 12 kişi “ihaleye fesat karıştırma” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım” suçlamalarıyla tutuklandı. Soruşturma kapsamında yeni gözaltı ve tutuklama işlemleri gerçekleştirildi.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI TUTUKLANDI

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü kapsamında gerçekleştirilen bazı mal alımı ihalelerine fesat karıştırıldığı iddiası üzerine Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül tutuklandı.

ŞAŞIRTICI OPERASYON ANI

Fidan Gül’ün tutuklanmadan önce yapılan operasyonda, polis ekiplerinin çaldığı kapıyı Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Murat Miniç’in açması dikkatleri üzerine çekti. Operasyon anlarına ait görüntülerin çıkmasının ardından Miniç’e istifa çağrıları yapıldı.

GÖREVDEN ALMA KARARI

İstifa taleplerine yanıt vermeyen Miniç, Beykoz Belediyesi tarafından görevden alındı.

GÜNDEMDEKİ MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLER

Daha önce yasak aşk iddiaları ile gündeme gelen Miniç’in, belediye çalışanları ile görüşmelerine ait müstehcen görüntüleri de kamuoyuna sızdırılmıştı.