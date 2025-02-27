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Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Gözaltında

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GÖZALTINA ALINANLAR

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Başkanlık Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş, eski danışman E.H.B. ve belediye personeli Metin Ü. gözaltına alındı. İhaleye katılan 15 firmanın yetkilileri de sürecin bir parçası olarak sorgulanıyor.

SUÇLAMALAR

Gözaltına alınan kişilere yönelik olarak, ihalelerde usulsüzlük, fiyat manipülasyonu, rekabetin engellenmesi ve suç örgütüne yardım etme gibi ağır suçlamalar yapılıyor.

SAVCILIK İDDİASI

Savcılık, “Belediye ihalelerinde şirketler arası anlaşmalarla fiyatlar şişirildi, kamu zararı oluşturuldu!” şeklinde bir açıklamada bulundu. Bu durum, süregelen yolsuzluk soruşturmalarının büyük resminde dikkat çekici bir yer tutuyor.

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