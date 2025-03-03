Beykoz Belediye Başkanı Köseler Tutuklandı

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

“İhaleye fesat karıştırma” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım” suçlarıyla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 18 şüpheli, tutuklama talepleriyle mahkemeye gönderildi. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de bulunduğu 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Beykoz Adliyesi’ne nakledildi. İfade işlemleri tamamlanan Alaattin Köseler ve Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş dahil olmak üzere 18 kişi tutuklama talebiyle Beykoz Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi. Ayrıca, 4 şüpheli hakkında adli kontrol talebinde bulunuldu.

TUTUKLAMA VE SERBEST BIRAKILMALAR

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de aralarında bulunduğu tutuklanan 13 kişi, 5 kişi ise serbest bırakıldı.

KÖSELER’DEN SAVCILIKTAKİ İFADE

Köseler’in savcılıkta verdiği ifadesi gün yüzüne çıktı. Köseler, “Bana sormuş olduğunuz Beykoz Belediyesi’ndeki ihalelere katılan firmalar temsilcileriyle hiçbir şekilde odamda ya da bir başka mahalde görüşmem, fiyat alışverişim, yönlendirmem, talimat vermem olmadı. Belediye bünyesi 25 müdürlükken 31 müdürlüğe çıktı. Çalışan sayısı 2 bin 300 civarındadır. Benim süreçlere ne müdahalem ne de şirketlerle bir temasım söz konusudur.” ifadesini verdi.

Köseler, “İş yoğunluğu ve hayatın akışına benim ihale süreçleriyle ilgili bir bilgi sahibi olmam da söz konusu değildir” diyerek, müdürlüklerin faaliyetleri ile ilgili bilgi sahibi olmasının mümkün olmadığını belirtti.

Köseler’in ifadesinde, “Bana ifade ettiğiniz şekilde ihale şartnamesi oluşması sürecine dahi dahlim yoktur. Ne kadar hukuksuzluk varsa hiç kuşkusuz araştırılması gereken konu. Ancak ben bu konuların hiçbir tarafı değilim.” dedi. Köseler, “Bunları daha sonradan duyduğumu belirtmek isterim.” şeklinde ifadelere de yer verdi.

SORUŞTURMA DETAYLARI

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Alaattin Köseler dahil 4 şüpheli hakkında “ihaleye fesat karıştırma” ve 17 şüpheli hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım” suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verilmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Şubat’ta Köseler ile 20 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’ne götürüldü.

ALAATTİN KÖSELER HAKKINDA

Alaattin Köseler, 1960 yılında Paşabahçe’de doğdu ve 3 kuşak Beykozlu bir aileden geliyor. İlkokul, ortaokul ve liseyi Beykoz’da tamamladıktan sonra 1983 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. Askerlik görevini sonra Mimar Sinan Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nde yüksek lisansa başladı. TMMOB üyesi olan Köseler, evli ve bir çocuk babasıdır. Beykoz Spor Kulübü Başkanlığı yapmış ve çeşitli inşaat firmalarında görev almıştır. 1999 Yerel Seçimlerinde Beykoz Belediye Başkanı seçilmiştir.