Beykoz Belediye Başkanı Köseler Tutuklandı

ŞÜPHELİLER MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

İhaleye fesat karıştırma ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım suçlarıyla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde yakalanan, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de aralarında bulunduğu 18 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bu soruşturmada, Köseler ile birlikte 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ardından Beykoz Adliyesi’ne iletildi. Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş dahil olmak üzere 18 kişi, tutuklama isteğiyle Beykoz Sulh Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol talep edildi.

TUTUKLAMALAR VE SERBEST BIRAKILANLAR

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de bulunduğu 13 kişi tutuklanırken, 5 kişi serbest bırakıldı.

KÖSELER’İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Köseler’in savcılıktaki ifadesinde, “Bana sormuş olduğunuz Beykoz Belediyesi’ndeki ihalelere katılan firmalar temsilcileriyle hiçbir şekilde odamda ya da bir başka mahalde görüşmem, fiyat alışverişim, yönlendirmem, talimat vermem olmadı. Belediye bünyesi 25 müdürlükten 31 müdürlüğe çıktı ve çalışan sayısı 2 bin 300 civarındadır. Benim süreçlere ne müdahalem ne de şirketlerle bir temasım söz konusu” dedi. Köseler, iş yoğunluğu ve hayatın akışına yönelik ihale süreçleri hakkında bilgi sahibi olmasının mümkün olmadığını da ifade etti.

İHALE SÜREÇLERİNE DAHİL OLMADIĞINI BELİRTTİ

Köseler, ifadesinde, “Bana ifade ettiğiniz şekilde ihale şartnamesi oluşması sürecine dahi dahlim yoktur. Ne kadar hukuksuzluk varsa hiç kuşkusuz araştırılması gereken konu. Ancak ben bu konuların hiçbir tarafı değilim” sözlerini kullandı. İhalelere dair hiçbir firmayla temas etmediğini yineleyen Köseler, Veli Gümüş’ün ihale süreçlerine müdahil olup olmadığına dair kendisine ulaşan bir serzeniş olmadığını kaydetti.

SORUŞTURMA DETAYLARI

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Alaattin Köseler’in de yer aldığı 4 şüpheli hakkında “ihaleye fesat karıştırma” ve 17 şüpheli hakkında ise “ihaleye fesat karıştırma” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım” suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı vermişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Köseler ve 20 şüpheliyi 27 Şubat’ta gözaltına aldı. Şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Yerleşkesi’ne götürüldü. Beykoz Belediye binasında sabah erken saatlerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi ve bazı belgeler delil olarak alındı. Soruşturma çerçevesinde dün bir kişi daha gözaltına alınarak şüpheli sayısı 22’ye yükseldi.

Alaattin Köseler’in KİŞİSEL BİLGİLERİ

Alaattin Köseler, 1960 senesinde Paşabahçe’de doğdu. 3 kuşak Beykozlu olan Köseler, eğitimini Beykoz’da tamamladıktan sonra 1983 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. Askerlik görevini Ankara Mamak’ta yaptıktan sonra Mimar Sinan Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nde yüksek lisansa başladı. TMMOB üyesi olan Köseler, evli ve bir çocuk babasıdır. Beykoz Spor Kulübü Başkanlığı yapmış, çeşitli inşaat firmalarında mimar olarak çalışmıştır. 1999 Yerel Seçimlerinde Beykoz Belediye Başkanı olarak seçilmiştir.