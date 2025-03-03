Beykoz Belediye Başkanı Köseler Tutuklandı

GÖZALTILAR VE TUTUKLAMALAR

“Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de aralarında bulunduğu 18 şüpheli, ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım’ suçlarından dolayı gözaltına alındı ve tutuklama talepleriyle mahkemeye sevk edildi. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Köseler’in de bulunduğu 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Beykoz Adliyesi’ne götürüldü. İfade işlemleri tamamlanan Alaattin Köseler ve Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş de dahil 18 kişi, tutuklama talebiyle Beykoz Sulh Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol talep edildi.”

TUTUKLANANLAR VE SERBEST BIRAKILANLAR

“Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de bulunduğu 13 kişi tutuklandı, 5 kişi serbest bırakıldı. ‘Bana sormuş olduğunuz Beykoz Belediyesi’ndeki ihalelere katılan firmalar temsilcileriyle hiçbir şekilde odamda ya da bir başka mahalde görüşmem, fiyat alışverişim, yönlendirmem, talimat vermem olmadı’ diyen Köseler’in ifadesi ortaya çıktı. Köseler, ‘Belediye bünyesi 25 müdürlükken 31 müdürlüğe çıktı. Çalışan sayısı 2 bin 300 civarındadır. Benim süreçlere ne müdahalem ne de şirketlerle bir temasım söz konusudur’ ifadelerine yer verdi.”

“Köseler, ‘İş yoğunluğu ve hayatın akışına benim ihale süreçleriyle ilgili bir bilgi sahibi olmam da söz konusu değildir. İşletme ve iştirakler müdürlüğü bünyesinde günde 8 bin bardak çorba ve bin 600 kişiye yemek dağıtılmaktadır’ diye belirtti. Ayrıca, ‘Bana ifade ettiğiniz şekilde ihale şartnamesi oluşması sürecine dahi dahlim yoktur. Ne kadar hukuksuzluk varsa hiç kuşkusuz araştırılması gereken bir konu. Ancak ben bu konuların hiçbir tarafı değilim’ dedi.”

SORUŞTURMANIN DETAYLARI

“Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Köseler ve diğer şüpheliler hakkında ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı vermişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Köseler ve 20 şüpheliyi 27 Şubat’ta gözaltına aldı. Şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Yerleşkesi’ne götürüldü. Beykoz Belediye binasında sabahın erken saatlerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldı.”

ALAATTİN KÖSELER HAKKINDA KISACA

“Alaattin Köseler, 1960 yılında Paşabahçe’de doğdu. 3 kuşak Beykozlu bir aileden gelen Köseler, ilkokul, ortaokul ve liseyi Beykoz’da tamamladı. 1983 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu ve yüksek lisans için Mimar Sinan Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’ne devam etti. TMMOB üyesi olan Köseler, evli ve bir çocuk babasıdır. Beykoz Spor Kulübü Başkanlığı yapmış ve 1999 Yerel Seçimlerinde Beykoz Belediye Başkanı olarak seçilmiştir.”