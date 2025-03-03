Beykoz Belediye Başkanı Tutuklama Talebiyle Mahkemede

SÜREÇTE GÖZALTINDAKİLER

“İhaleye fesat karıştırma” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım” suçları ile ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de aralarında bulunduğu 18 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma süresince, Köseler’in de bulunduğu 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Beykoz Adliyesi’ne götürüldü ve ifade alma işlemleri sonrasında, Köseler ile birlikte 18 kişi tutuklanmaları istemiyle mahkemeye yönlendirildi. 4 şüpheli hakkında ise savcılık adli kontrol talebinde bulundu.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Alaattin Köseler ve 4 şüpheli hakkında “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla, 17 şüpheli için ise “ihaleye fesat karıştırma” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım” suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı vermişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Köseler ve 20 şüpheliyi 27 Şubat’ta gözaltına aldı. Şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Yerleşkesi’ne yönlendirildi. Beykoz Belediye binasında sabahın erken saatlerinde, etrafı polis bariyerleriyle çevrilen alanda arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Ekipler, belediyede bulunan bazı belgeleri delil olarak toplayarak, torbalarla emniyete götürdü. Soruşturma çerçevesinde, bir kişinin daha gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 22’ye yükseldi.

Alaattin Köseler KİMDİR?

Alaattin Köseler, 1960 yılında Paşabahçe’de dünyaya geldi. 3 kuşak Beykozlu olan Köseler, ilkokul, ortaokul ve liseyi Beykoz’da tamamladı. 1983 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. Ankara Mamak’ta askerlik görevini yaptıktan sonra, Mimar Sinan Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nde yüksek lisans eğitimine başladı. TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) üyesi olan Köseler, evli ve bir çocuk babası. Beykoz Spor Kulübü Başkanlığı yaptı. Mimar olarak çeşitli inşaat firmalarında şantiye şefliği ve proje müdürü görevlerinde bulundu. Kendi ofisini kurduktan sonra 1999 Yerel Seçimleri’nde Beykoz Belediye Başkanı seçildi.