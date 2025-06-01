Beykoz Belediyesi, 220 MİLYON TL’ye arazi satıyor

BEYKOZ BELEDİYESİ SATIŞ İHALESİ DETAYLARI

Resmi Gazete’nin bugün yayımlanan ilanına göre, Beykoz Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait olan 51.379 metrekarelik arazisini satışa çıkarıyor. İhale 11 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek ve katılmak isteyenlerin 5 milyon TL’lik şartname bedeli ödemesi gerekiyor. İhaleye katılacak tarafların 6.627.986 TL geçici teminat yatırması gerektiği belirtildi. Arazinin muhammen bedeli, 220.932.882 lira olarak belirlendi.

İHALEYİ GERÇEKLEŞTİRECEK ARAÇ VE ADRES

İhale, Gümüşsuyu Mahallesi, Kelle İbrahim Caddesi, No:43 Beykoz/İstanbul adresinde, Beykoz Belediyesi Ana Hizmet Binası 2. kattaki Belediye Encümen Salonunda yapılacak. İhaleye katılmak isteyenler, kriterlere uygun belgeleri hazırlayarak kapalı zarf içerisinde sunmak zorunda. Detaylı belgeler arasında, gerçek kişilerin ikametgâh belgesi, nüfus cüzdan sureti, noter tasdikli imza beyannamesi, geçici teminat mektubu veya makbuzu bulunuyor.

CATILIM ŞARTLARI VE GEREKEN BELGELER

Tüzel kişiler için gereken belgeler arasında, kayıtlı oldukları idareden alınmış sicil belgesi, noter tasdikli imza sirküleri ve yetkili organ kararı yer alıyor. Ortak girişimler için ise noter tasdikli ortak girişim beyannamesinin sunulması gerektiği belirtildi. Ayrıca, yabancı isteklilerin Türkiye’de gayrimenkul edinim şartlarını taşımaları ve tebligat adresi beyan etmeleri zorunlu. Yurtdışında düzenlenmiş belgelerin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmesi gerekiyor.

İHALENİN KAPSAMI VE SONRASI

İhaleye katılmak isteyenlerin belirtilen belgeleri, ihale tarihine kadar Beykoz Belediye Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekiyor. Son tarih ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecek. İhaleyi kazanan müşteri, ihalenin onayından itibaren 15 takvim günü içinde tüm ödemeleri gerçekleştirmek zorunda. Satış işlemleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre yürütülecek ve İhale Komisyonu, ihaleyi yapmama hakkını saklı tutuyor.