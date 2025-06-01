Beykoz Belediyesi 51379 m² Arazisini Satışa Çıkardı

BEYKOZ BELEDİYESİ SATIŞA ÇIKARDI

Beykoz Belediyesi, mülkiyetinde bulunan 51379 metrekarelik arazisini satışa sundu. 11 Haziran’da gerçekleştirilecek ihale için 5 milyon TL şartname bedeli ödenmesi gerekiyor. İlgilenen tarafların 6 milyon 627 bin 986 TL geçici teminat yatırması gerektiği belirtildi. Arazinin muhammen bedeli 220 milyon 932 bin 882 lira olarak belirlendi.

İHALE DETAYLARI

İhaleye katılacakların belirtilen özelliklere sahip taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satılacak. İhale, Beykoz Belediyesi Ana Hizmet Binası’ndaki Encümen Salonunda yapılacak. Şartname bedeli 5.000,00 TL olup, bu belge Beykoz Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilebilir ya da ücretsiz olarak görülebilir.

İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

İhaleye katılmak isteyenlerin, tekliflerini kapalı zarf içinde, aşağıdaki belgelerle birlikte sunmaları gerekmekte. Gerçek kişiler için; İkametgâh Belgesi, Nüfus Cüzdan Sureti, Noter Tasdikli İmza Beyannamesi ve Geçici Teminat Mektubu veya Makbuzu gerekiyor. Tüzel kişilerin ise, siciline kayıtlı oldukları idareden alınmış belge, noter tasdikli imza sirküleri, ve yetkilendirilmiş kişiler için gereken belgelerin ibrazı gerekmekte. Ortak girişimler ise, bu belgeleri sağlamalıdır. Yabancı istekliler ise, Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine dair gereklilikleri yerine getirmeli ve belgeleri konsolosluklarca tasdik ettirmelidir.

İHALENİN GEÇERSİZLİĞİ

2886 sayılı Devlet İhale Yasası’nın 6. ve 83. maddelerindeki yasaklı kişilerin ihaleye katılması mümkün değildir. İhaleye katılacakların, belirtilen belgeleri hazırlayarak kapalı zarflarını en geç ihale tarih ve saatine kadar teslim etmeleri gerekiyor. İhale tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

ÖDEME VE İŞLEMLER

Kazanan, kesin ihale kararının iletilmesinin ardından 15 takvim günü içerisinde ihale bedelini ve taşınmazın devri için gerekli tüm masrafları ödemek zorundadır. Satış işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu, ihaleyi gerçekleştirmek ya da gerçekleştirmemek konusunda serbesttir ve bu kararlara itiraz edilemez.