Beykoz Belediyesi, 51379 M²’lik Parseli Satıyor

BÜYÜK PARSEL SATIŞA SUNULDU

Beykoz Belediyesi, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan ilana göre, mülkiyeti belediyeye ait 51,379 metrekarelik araziyi satışa çıkardı. İhale, 11 Haziran’da gerçekleşecek ve şartname bedeli olarak 5 milyon TL yatırılması isteniyor. İlgileneceklerin ise geçici teminat olarak 6 milyon 627 bin 986 TL yatırmaları gerekirken, arazinin muhammen bedeli 220 milyon 932 bin 882 lira olarak belirlendi.

İHALE DETAYLARI

İhaleye, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi çerçevesinde Açık Teklif Usulü ile gidilecek. İhale, Beykoz Belediyesi Ana Hizmet Binası’nın 2. katındaki Belediye Encümen Salonunda, Gümüşsuyu Mahallesi, Kelle İbrahim Caddesi, No:43 Beykoz/İstanbul adresinde gerçekleştirilecek. Şartname bedeli 5,000.00 TL olup, bu belge Beykoz Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden satın alınabilir veya aynı yerde ücretsiz olarak görülebilir.

İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

İhaleye katılmak isteyenlerin, gerekli belgelerle birlikte kapalı zarf içinde tekliflerini sunmaları gerekiyor. Gerçek kişiler için ikametgâh belgesi, nüfus cüzdan sureti, noter tasdikli imza beyannamesi ve geçici teminat mektubu/makbuzu gibi belgeler gerekli. Tüzel kişiler içinse, siciline kayıtlı olduklarını gösteren belgeler ile birlikte noter tasdikli imza sirküleri sunulması gerekiyor. Ortak girişimler için de benzer belgelerin temin edilmesi şart. Yabancı isteklilerin Türkiye’de gayrimenkul edinim şartlarını taşımaları gerektiği ve belgelerinin konsolosluklarca tasdik edilmesi gerektiği vurgulandı.

KATILIMCI KİŞİLERİN SINIRI

2886 sayılı Devlet İhale Yasası’nın 6. maddesinde belirtilen kişiler veya 83. maddesindeki yasaklar kapsamında bulunanların ihaleye katılması mümkün değil. İhaleye katılacak olanların yukarıda belli belgeleri, ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayıp, kapalı zarflarını en geç belirlenen ihale tarih ve saatine kadar Beykoz Belediye Başkanlığı’nın Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekiyor. Belirtilen tarihten sonra verilen teklifler kabul edilmeyecek.

SATIŞ İŞLEMLERİ HUKUKİ ÇERÇEVEYİ TAKİP EDECEK

Satış işlemleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uyarınca gerçekleştirilecek. İhale Komisyonu, yasal çerçeve içinde ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, bu karara itiraz edilemeyeceği ifade edildi. Müşteri, kesin ihale kararının kendisine tebliğinden itibaren 15 takvim günü içinde ihale bedeli ve taşınmazın devri ile ilgili tüm vergiler ve harçları ödemekle yükümlü.