Beykoz Belediyesi Araziyi 220 Milyon TL’ye Satıyor

BEYKOZ BELEDİYESİ SATIŞA ÇIKARDI

Beykoz Belediyesi, resmi gazete ilanı aracılığıyla 51,379 metrekarelik parseli satışa sundu. İhale 11 Haziran’da gerçekleştirilecek ve katılımcıların şartname bedeli olarak 5 milyon TL getirmeleri gerekiyor. Ayrıca, ilgi gösterecek tarafların geçici teminat olarak 6 milyon 627 bin 986 TL yatırması gerekiyor. Arazinin muhammen bedeli 220 milyon 932 bin 882 lira olarak belirlendi.

İHALE DETAYLARI

Taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile satılacak. İhale, Beykoz Belediyesi Ana Hizmet Binası’nın 2. katındaki Belediye Encümen Salonunda, Gümüşsuyu Mahallesi, Kelle İbrahim Caddesi, No:43 adresinde yapılacak. Şartname bedeli 5.000 TL olup, bu belge Beykoz Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden satın alınabilir veya ücretsiz olarak yerinde görülebilir.

TEKLİF VERME ŞARTLARI

İhaleye katılacakların, tekliflerini belirli belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde sunmaları gerekiyor. Gerçek kişiler için gereken belgeler arasında ikametgâh belgesi, nüfus cüzdanı, noter tasdikli imza beyannamesi ve geçici teminat mektubu yer alıyor. Tüzel kişiler ise sicil belgeleri, noter tasdikli imza sirküleri ve ilgili kararların aslı gibi belgeleri sunmak zorundalar. Ortak girişimler de ayrıca kendi belgelerini ibraz etmek zorunda. Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinim şartlarını sağlamaları ve belgelerini gerekli tasdiklerle sunmaları gerekiyor.

İHALEYE KATILIM KISITLAMALARI

İhaleye katılabilecek kişiler 2886 sayılı Devlet İhale Yasası’nın 6. maddesi ve 83. maddesinde belirtilen uygulamalara göre belirleniyor. İhaleye katılmak isteyenlerin belgeleri, belirtilen tarihe kadar Beykoz Belediye Başkanlığı’nın Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekiyor. Şartnameye uygun olmayan tekliflerin alınmayacağı belirtiliyor.

ÖDEME VE İŞLEMLER

Kesin ihale kararı ile birlikte, müşteri ihale bedelini ve taşınmaz devri ile ilgili vergileri 15 takvim günü içinde ödemekle yükümlüdür. Bu ilan çerçevesinde gerçekleştirilecek satış işlemlerinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri geçerlidir. İhale komisyonu, yasaların belirttiği çerçevede ihale gerçekleştirmekte serbestedir ve kararlarına itiraz edilemez.