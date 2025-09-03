Beykoz Belediyesi Davasında Yeni İddialar

YARGILAMA SÜRECİ VE GÖREVE BAŞLAMA ANISINA DİKKAT ÇEKİYOR

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül, yargılandığı davada yaptığı savunma sırasında belediyede fazla çalışan bulunduğunu ve bazı işe alımların usulsüz yapıldığını iddia etti. Gül, 2024’ün Mayıs ayında, Başkan Alaattin Köseler’in davetiyle Beylikdüzü Belediyesi’nden ayrılıp, Beykoz Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildiğini belirtti. Ancak göreve başlamasının ertesi günü görevden alındığını vurgulayarak, “14 Haziran’a kadar atıl durumda bekletildim. Bu süre içinde görev verilmedi.” dedi.

BÜTÇE SORUNU VE EK BÜTÇE TALEBİ

Gül, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne atanmasının ardından bütçe yetersizliği ile karşılaştığını ve ek bütçe talebinin başkan tarafından reddedildiğini ifade etti. Ancak daha sonra İBB Meclisi’nden onay aldığını aktardı: “Bu süreçte müdürlüğe herhangi bir alım yapılmadı. Eylül sonunda görevimden alındım.”

İnsan Kaynakları Müdürlüğü kendisine bağlandıktan sonra, belediyede bazı birimlerde fazla personel çalıştırıldığını tespit ettiklerini söyleyen Gül, Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş’ün akrabalarının işe alındığını belirtti. Gül şu açıklamalarda bulundu: “Kültür Müdürlüğü bünyesinde kurslarda çalışacak kişilerin PDR mezunu olması gerekirken Veli Bey, psikolog mezunu akrabasını işe almış. 3 aylık değerlendirmede yeterli desteği veremedi. Akrabalarının işe alındığını görünce çıkışlarını yaptım, bu nedenle Veli Bey’in ayağına basmış oldum.”

Duruşma sırasında mahkeme başkanının Gümüş’ün akrabalarını işe almak dışında başka bir usulsüzlüğü görüp görmediğini sorması üzerine Gül, “Hayır” cevabını verdi. Gül, Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile kişisel bir husumeti bulunmadığını belirterek, “Göreve başladıktan bir gün sonra görevden alınmam, aramızın mesafeli olmasına sebep oldu.” dedi. Duruşma, diğer sanıkların savunmalarıyla devam ediyor.