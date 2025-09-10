Beykoz Belediyesi’nde Çalkantılı Gelişmeler Yaşandı

BEYKOZ BELEDİYESİ’NDEKİ GELİŞMELER

Beykoz Belediyesi’nde hareketli anlar yaşanıyor. CHP’li Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Bunun ardından iki CHP’li meclis üyesi de istifasını açıkladı.

İKİ CHP’Lİ MECLİS ÜYESİ İSTİFA ETTİ

Başkan Vekili Gürzel’in istifasının ardından, Belediye Meclis Üyeleri Murat Uzun ve Uğur Gökdemir de CHP’den istifa ettiklerini bildirdi. Uzun, istifa açıklamasında CHP Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan ve yönetimine yönelik eleştirilerde bulunarak, “Ayrıştırıcı, bölücü ve parçalayarak zayıflatıcı bir tutum izlemiştir.” diye belirtti. Gökdemir ise CHP tarafından desteklenmediğini ifade etti.

İLÇE YÖNETİMİNE ELEŞTİRİLER

Meclis Üyesi Murat Uzun yaptığı açıklamada, “31 Mart 2024 seçimleriyle başladığım Beykoz Belediyesi Meclis Üyeliği görevim boyunca tek amacım Beykoz ve Beykozluların hakkını savunmak olmuştur. Ancak, ne yazık ki, Cumhuriyet Halk Partisi Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan ve yönetimi sürekli ayrıştırıcı, bölücü ve parçalayarak zayıflatıcı bir tutum izlemiştir.” dedi. Uzun, ilçe yönetimlerinin gizli iş birlikleri yaptığını ve meclis üyelerinin bir araya gelmesini engellediklerini öne sürdü. Açıklamasının sonunda, “Benim için esas olan koltuk, makam ya da kişisel hesaplar değil; Beykoz’un geleceği ve Beykozluların menfaatidir. Bu anlayışla, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyor, yoluma halkın iradesini ve Beykoz’un çıkarlarını önceleyen bir çizgide devam edeceğimi kamuoyuna ilan ediyorum.” şeklinde konuştu.

GÖREVİ BIRAKAN BAŞKAN KÖSELER

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de aralarında bulunduğu 13’ü tutuklu 26 sanık hakkında bir soruşturma tamamladı. Söz konusu sanıkların ihaleye fesat karıştırma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üyelik gibi suçlardan yargılandığı belirtildi.

TUTUKLULUK HALLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER

Duruşma savcısı, sanık Alaattin Köseler ve diğer bazı sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Buna karşın, bazı sanıkların tahliyesine karar verildi. Ancak, savcılığın itirazı sonrası Köseler için yeniden tutuklama kararı verildi ve bir kez daha cezaevine gönderildi.

YENİ BAŞKANVEKİLİ SEÇİMİ VE İSTİFA

Köseler’in tutuklanmasının ardından Beykoz Belediyesi’nde başkanvekili seçimi yapıldı. Özlem Vural Gürzel, CHP’li başkanvekili olarak seçildi. Ancak Gürzel, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, “Bana yönetilen asılsız suçlamalar, iftiralar, psikolojik şiddete varan baskılar tahammül sınırımın üstüne çıkmış durumdadır.” diyerek partisinden istifa ettiğini açıkladı. CHP çatısı altında faydalı hizmetler sunamayacağını vurguladı.