Beykoz Belediyesi’nde İstifa Krizi Yaşandı

BEYKOZ BELEDİYESİ’NDE İSTİFALAR YAŞANIYOR

Beykoz Belediyesi’nde hareketli saatler yaşanıyor. CHP’li Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, partisinden istifa etti. Bu gelişmenin ardından, iki CHP’li Meclis Üyesi daha istifalarını duyurdu.

CHP’Lİ MECLİS ÜYELERİ İSTİFA ETTİ

Başkan Vekili Gürzel’in istifa açıklamasının ardından, Belediye Meclis Üyeleri Murat Uzun ve Uğur Gökdemir’in de CHP’den istifa ettiklerini bildirdi. Murat Uzun, istifa bildirgesinde CHP Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan’a ve yönetime tepki göstererek, “Ayrıştırıcı, bölücü ve parçalayarak zayıflatıcı bir tutum izlemiştir.” dedi. Uğur Gökdemir ise istifa nedenini, CHP tarafından yalnız bırakılmasına bağladı.

Tepkiler ve Açıklamalar

Meclis Üyesi Murat Uzun, istifasıyla ilgili olarak, “31 Mart 2024 seçimleriyle başlayan Beykoz Belediyesi Meclis Üyeliği görevim boyunca tek amacım, Beykoz’un ve Beykozluların hakkını savunmak olmuştur. Ancak ne yazık ki, Cumhuriyet Halk Partisi Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan ve yönetimi, meclis grubunu bir araya getirmek yerine sürekli ayrıştırıcı, bölücü ve parçalayarak zayıflatıcı bir tutum izlemiştir.” ifadeleriyle durumu özetledi. İlçe yönetiminin gizli iş birlikleri yaparak meclisi böldüğünü belirten Uzun, şöyle devam etti: “Kişisel ihtiraslarını Beykoz’un menfaatlerinin önüne koyan bu anlayış, partimizin mecliste etkin olmasını engellemiş, Beykoz’a ve Beykozlulara hizmet etme irademizi dahi hedef alır hale gelmiştir.” Uzun açıklamasını, “Beykoz’un geleceği ve Beykozluların menfaati için istifa ediyor, yoluma halkın iradesini ve Beykoz’un çıkarlarını önceleyen bir çizgide devam edeceğimi kamuoyuna ilan ediyorum.” diyerek sonlandırdı.

GÖZLER BEYKOZ BELEDİYESİ’NDE

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de aralarında bulunduğu 26 sanık hakkında ihaleye fesat karıştırma ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma gibi suçlardan soruşturmayı tamamlamıştı. Duruşma savcısı, Köseler’in tutukluluğunun devamını istedi. Ancak mahkeme, birçok sanığın tutukluluk halinin kaldırılmasına karar vermişti. Yeniden bir gözden geçirme ile Alaattin Köseler için tutuklama kararı verildi ve Köseler cezaevine gönderildi.

YENİ GELİŞMELER VE İSTİFA NEDENLERİ

Köseler’in tutuklanmasının ardından Beykoz Belediyesi’nde başkan vekili seçimi gerçekleştirildi. Özlem Vural Gürzel, bu göreve seçildikten aylar sonra partisinden ayrıldığını açıkladı. Gürzel, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, maruz kaldığı hakaretler ve baskılardan dolayı “Bana yönetilen asılsız suçlamalar, iftiralar, psikolojik şiddete varan baskılar tahammül sınırımın üstüne çıkmış durumdadır.” dedi. Gürzel, CHP çatısı altında faydalı hizmetler sağlayamayacağını ifade etti.