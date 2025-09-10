Beykoz Belediyesi’nde İstifa Skandalı Yaşandı!

Beykoz Belediyesi’nde hareketli bir dönem yaşanıyor. CHP’li Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Bu gelişmenin ardından, bugün iki CHP’li meclis üyesinin de partisinden istifa ettiğini açıklaması gündeme geldi.

CHP’DEN İKİ MECLİS ÜYESİ İSTİFA ETTİ

Başkan Vekili Gürzel’in istifasının ardından, Belediye Meclis Üyeleri Murat Uzun ve Uğur Gökdemir de CHP’den ayrıldıklarını bildirdi. Uzun, partisinden istifa açıklamasında, CHP Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan ve yönetimini eleştirerek “Ayrıştırıcı, bölücü ve parçalayarak zayıflatıcı bir tutum izlemiştir.” ifadesini kullandı. Gökdemir ise istifası ile ilgili yaptığı açıklamada, CHP tarafından yalnız bırakıldığını belirtti.

MECLİS ÜYESİ UZUN’DAN ELEŞTİRİLER

Murat Uzun, istifa sürecinde “31 Mart 2024 seçimleriyle başlayan Beykoz Belediyesi Meclis Üyeliği görevim boyunca tek amacım, Beykoz’un ve Beykozluların hakkını savunmak olmuştur. Ancak ne yazık ki, Cumhuriyet Halk Partisi Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan ve yönetimi, meclis grubunu bir araya getirmek yerine sürekli ayrıştırıcı, bölücü ve parçalayarak zayıflatıcı bir tutum izlemiştir.” dedi.

Uzun, ilçe örgütünde bazı meclis üyeleriyle gizli iş birlikleri yapıldığını öne sürerek, “Meclis üyelerinin birlik içinde çalışması gerekirken, ilçe başkanı ve yönetimi arka planda bazı meclis üyeleriyle gizli iş birlikleri yaparak grubu bölmüş, ortak akıl ve dayanışmayı yok etmiştir.” şeklinde görüş belirtti.

U>UZUN’DAN BEYKOZ İÇİN VURGULU MESAJ

Uzun, açıklamasında “Benim için esas olan koltuk, makam ya da kişisel hesaplar değil; Beykoz’un geleceği ve Beykozluların menfaatidir.” vurgusunu yaptı ve partisi ile yollarını ayırma kararının arkasında bu anlayışın bulunduğunu kaydetti.

BEYKOZ BELEDİYESİ’NDEKİ SUÇLAMALAR VE GELİŞMELER

Öte yandan, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de aralarında bulunduğu 13’ü tutuklu 26 kişi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Duruşma savcısı, köselerin tutukluluk hallerinin sürmesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise bazı sanıkların tahliye edilmesini istedi. Bunun üzerine mahkeme heyeti, tüm tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi, ancak Beykoz Belediye Başkanı Köseler için savcılığın itirazı sonucu yeniden tutuklama kararı verildi.

KÖSELER’İN YERİNE BAŞKAN VEKİLİ SEÇİLDİ

Köseler’in tutuklanmasının ardından, Beykoz Belediyesi’nin yeni başkan vekili Özlem Vural Gürzel seçildi. Gürzel, aylar sonra yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından, kendisine yönelik hakaret ve cinsiyetçi söylemlere maruz kaldığını belirten Gürzel, “Bana yönetilen asılsız suçlamalar, iftiralar, psikolojik şiddete varan baskılar tahammül sınırımın üstüne çıkmış durumdadır.” ifadelerini kullandı. Gürzel, CHP çatısı altında faydalı hizmetler sunamayacağına kanaat getirdi.