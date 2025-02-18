Beykoz Belediyesi’ne İnceleme İddiaları Yalanlandı

BELEDİYEYE MÜFETTİŞ GİTTİĞİ İDDİALARI

Beykoz Belediyesi’ne savcılığın talimatıyla müfettişlerin gittiği ve çok sayıda dosyaya el konulduğu yönünde iddialar ortaya çıktı. Ancak, CHP Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan, bu söylentileri reddederek, belediyeden yalnızca bilgi istendiğini ve herhangi bir müfettişin gelmediğini dile getirdi. Beykoz Başsavcılığı’nın talimatıyla CHP’li Beykoz Belediyesi’ne yönelik bir inceleme başlatıldığı öne sürüldü. Savcılığın, usulsüzlük iddialarına ilişkin ihale dosyaları ve belgeleriyle ilgili bilgi istediği iddia ediliyor.

MÜFETTİŞLERİN VE POLİSİN BELDEDEKİ VARLIĞI

İddialara göre, müfettişler ve polisler belediyeye giderek bazı belgeleri almış. Bununla birlikte, başkan yardımcıları ve müdürlerin ifadeye çağrıldığı ileri sürülüyor. CHP Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Savcılıktan gelen bir yazıya istinaden belediyeden bazı evraklar istendi. Müfettiş gelmedi, polis baskını yok.” Taştan, oluşturulmak istenen algının aksine, belediyeye karşı herhangi bir operasyon düzenlenmediğini belirtti.

SAVCILIĞIN İSTEDİĞİ BELGELERİN DURUMU

Savcılığın yalnızca bilgi talep ettiğini vurgulayan Taştan, “Evraklar hazırlanıp teslim edilecek.” ifadelerini kullandı. Taştan, müfettişlerin baskın yaptığı ve dosyalara el konulduğu yönündeki iddiaların asılsız olduğunu ifade etti. Savcılığın talep ettiği belgelerle ilgili sürecin normal bir hukuki prosedür olduğu ve suç unsuru taşımadığı bildiriliyor. Ancak, belediyedeki incelemelerle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Savcılığın bilgiyi neden talep ettiğine dair detaylı bir bilgilendirme bekleniyor. CHP yetkilileri, iddiaları yalanlayarak bu sürecin rutin bir evrak incelemesi olduğunu ifade etti. Belediye yetkilileri ise talep edilen belgelerin savcılığa iletileceğini duyurdu.