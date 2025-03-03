Beykoz Belediyesi Soruşturmasında Yeni Gelişmeler Var!

ŞÜPHELİLERİN EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, içlerinde Köseler’in de olduğu toplam 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri sona erdi. Şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Beykoz Adliyesi’ne sevk edildi.

TUTUKLAMA TALEBİ MAHKEMEYE SUNULDU

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifadeleri alınan, Belediye Başkanı ve özel kalem müdürü dahil toplam 18 kişi, tutuklanmaları talebiyle Beykoz Sulh Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Soruşturma sırasında, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile birlikte 4 şüpheli hakkında “ihaleye fesat karıştırma”, 17 şüpheli hakkında ise “ihaleye fesat karıştırma” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım” suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı çıkarılmıştı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Şubat’ta Köseler ve 20 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Yerleşkesi’ne götürüldü. Beykoz Belediye binasında sabahın erken saatlerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi; ekipler, belediyedeki bazı evrakları delil olarak alarak emniyete götürdü. Soruşturma kapsamında bir kişinin daha gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 22’ye ulaştı.

KÖSELER’İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Beykoz Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in savcılıkta verdiği ifade öğrenildi. Köseler, “Bana sormuş olduğunuz Beykoz Belediyesindeki ihalelere katılan firmalar temsilcileriyle hiçbir şekilde odamda ya da başka bir yerde görüşmem, fiyat alışverişim, yönlendirmem, talimat vermem olmadı. Belediye bünyesi 25 müdürlükten 31 müdürlüğe çıktı. Çalışan sayısı yaklaşık 2 bin 300’dür. Benim süreçlere müdahalem ya da şirketlerle bir temasım söz konusu değildir. İş yoğunluğu ve hayatın akışında ihale süreçleri hakkında bir bilgi sahibi olmam mümkün değil.” dedi.

KÖSELER’DEN HUKUKSUZLUK AÇIKLAMASI

Köseler ifadesinin devamında, “Bana ifade ettiğiniz şekilde ihale şartnamesi oluşumu sürecine dahi dahlim yoktur. Ne kadar hukuksuzluk varsa araştırılması gereken bir konu. Ancak ben bu konuların tarafı değilim. Hiçbir firma temsilcisini odamda kabul etmediğim gibi hiçbir personele bir firmayla ilgili talimat ve yönlendirme yapmadım. Veli Gümüş’ün ihale süreçlerine dahili olduğuna dair bana ulaşan bir serzeniş olmamıştır. Onun eylem ve işlemlerini takip etmem mümkün değildir. Yapı çok geniş olduğu için, başka müdürlerle ilgili olarak benim talimat vermişim gibi konuşmalar belediye içerisinde geçmektedir. Ancak ben bu tür şeyleri daha sonradan duymuşumdur.” şeklinde açıklamalarda bulundu.