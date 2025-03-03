Beykoz Belediyesinde İhale Soruşturması Gelişmesi

ŞÜPHELİLERİN İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Alaattin Köseler’in de içinde bulunduğu toplam 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri sona erdi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ardından Beykoz Adliyesi’ne sevk edildi.

TUTUKLAMA TALEPLERİ GÜNDEME GELDİ

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifadeleri alınan 18 kişi, aralarında Belediye Başkanı ve özel kalem müdürünün de olduğu isimlerle birlikte tutuklama talepleriyle Beykoz Sulh Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Daha önce, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında “ihaleye fesat karıştırma”, 17 şüpheli hakkında ise “ihaleye fesat karıştırma” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım” suçlarıyla yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatları verilmişti. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Köseler ile 20 şüpheliyi 27 Şubat’ta gözaltına aldı. Şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Beykoz Belediye binasında sabah erken saatlerde yapılan arama ve el koyma işlemleri sırasında, polis bariyerleriyle çevrilen alanın etrafı güvenlik önlemleriyle kapatıldı. Ekipler, belediyeden bazı evrakları delil olarak alarak emniyete götürdü. Ayrıca, soruşturmada 1 kişinin daha gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı toplamda 22’ye çıktı.

KÖSELER’İN İFADESİ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Beykoz Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in savcılıkta verdiği ifadeler de gün yüzüne çıktı. Köseler, yaptığı açıklamada, “Bana sormuş olduğunuz Beykoz Belediyesindeki ihalelere katılan firmalar temsilcileriyle hiçbir şekilde odamda ya da bir başka mahalde görüşmem, fiyat alışverişim, yönlendirmem, talimat vermem olmadı. Belediye bünyesi 25 müdürlükken 31 müdürlüğe çıktı. Çalışan sayısı 2 bin 300 civarındadır. Benim süreçlere ne müdahalem ne de şirketlerle bir temasım söz konusudur” dedi.

KÖSELER’DEN YENİ AÇIKLAMALAR

Köseler’in ifadesinde daha sonra; “Bana ifade ettiğiniz şekilde ihale şartnamesi oluşması sürecine dahi dahlim yoktur. Ne kadar hukuksuzluk varsa hiç kuşkusuz araştırılması gereken bir konu. Ancak ben bu konuların hiçbir tarafı değilim. Hiçbir firma temsilcisini odama kabul etmediğim gibi, hiçbir personele bir firmayla ilgili talimat ve yönlendirme yapmadım. Veli Gümüş’ün ihale süreçlerine müdahil olduğuna dair bana ulaşan bir serzeniş olmadı” ifadelerine yer verildi. Köseler, ayrıca “Yapı çok geniş olduğu için hiç haberim olmadığı halde başka müdürlerle ilgili olarak sanki herhangi bir konuda ben talimat vermişim gibi konuşmalar belediye içerisinde geçmektedir. Ancak ben bu tip şeyleri daha sonradan duymuşumdur” açıklamasında bulundu.