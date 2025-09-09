“Beykoz’da AK Parti Geçişi!”

OLAYIN GEREKÇESİ

Beykoz Belediye Başkan vekili Özlem Vural Gürzel, “Tarafıma yöneltilen ağır iftiralar ve gerçek dışı suçlamalarla birlikte durumum artık katlanılamaz bir hale gelmiştir” diyerek CHP’den istifa etti. Gürzel, yaptığı açıklamada kendi partisinden destek görmediğini belirtti.

ALINAN DESTEKLER

Gürzel’in paylaştığı metinde, “Buna rağmen sadece Adalet ve Kalkınma Partili, Milliyetçi Hareket Partili meclis üyeleri ve en önemlisi Beykoz halkı tarafından desteklendiğimin ve değer gördüğümün de bilinmesini isterim” ifadeleri dikkat çekti. Bunun yanı sıra, kendisinin karşılaştığı zorluklara rağmen, toplumdan gelen destek her zaman önemli oldu.

GÜZEL’İN GELECEĞİ

Bu gelişme üzerine gazeteci Sinan Burhan, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Gürzel’in AK Parti’ye geçeceğini ifade etti. Burhan, “Beykoz Belediye Başkanı Özlem Vural Gürzel, CHP’den istifa etti. AK Parti’ye geçecek. Gürzel, Başkan Vekili sıfatıyla görevine devam edebilir ve başkan hukukuna tabidir” sözleriyle Gürzel’in siyasi geleceği hakkında bilgi verdi.