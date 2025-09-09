“Beykoz’da CHP’li Vekil İstifa Etti!”

ÖZLEM VURAL GÜRZEL’İN İSTİFASI

Beykoz Belediye Başkan vekili Özlem Vural Gürzel, “Tarafıma yöneltilen ağır iftiralar ve gerçek dışı suçlamalarla birlikte durumum artık katlanılamaz bir hale gelmiştir” diyerek CHP’den istifa etti.

PARTİ DESTEK SORUNU

Gürzel’in açıklamalarında kendi partisinin desteklenmediğini vurgulayarak, “Buna rağmen sadece Adalet ve Kalkınma Partili, Milliyetçi Hareket Partili meclis üyeleri ve en önemlisi Beykoz halkı tarafından desteklendiğimin ve değer gördüğümün de bilinmesini isterim” dedi. Bu ifadeler, durumunun ciddiyetini ortaya koyuyor.

GÜRZEL’İN AK PARTİ’YE GEÇİŞİ

Bu gelişmelerin ardından gazeteci Sinan Burhan, sosyal medya üzerinden Gürzel’in AK Parti’ye geçeceğini duyurdu. Burhan, “Beykoz Belediye Başkanı Özlem Vural Gürzel, CHP’den istifa etti. AK Parti’ye geçecek. Gürzel, Başkan Vekili sıfatıyla görevine devam edebilir ve başkan hukukuna tabidir” açıklamasını yaptı. Bu durum, Beykoz’da siyasi gündemi daha da hareketlendirecek gibi görünüyor.