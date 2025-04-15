Beykoz’da Yeni Operasyon Gerçekleşti

İHALEYE FESAT SORUŞTURMASIYLA İLGİLİ YENİ OPERASYON

Beykoz Belediyesi’ne yönelik yürütülen ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında yeni bir operasyon başlatıldı. Operasyon çerçevesinde Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül hakkında gözaltı kararı alındı. Bu gözaltı ve arama kararı, görevden uzaklaştırılan CHP’li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in devam eden soruşturma dosyası kapsamında elde edilen yeni delillere dayanarak verildi. Soruşturma sürecinde toplamda 12 şüpheli şu an tutuklu bulunuyor.

BELEDİYE BAŞKANININ TUTUKLANMASI

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Alaattin Köseler’in de yer aldığı 4 şüpheli hakkında ihaleye fesat karıştırma suçu, 17 şüpheliye ise ihaleye fesat karıştırma ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verilmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Köseler ile birlikte 20 şüpheliyi 27 Şubat’ta gözaltına aldı. Şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Yerleşkesi’ne getirildi.

Beykoz Belediye binası, sabahın erken saatlerinde polis bariyerleri ile çevrelenerek arama ve el koyma işlemleri için kullanıldı. Ekipler, belediyeye ait bazı belgeleri delil olarak alıp emniyete götürdü. Soruşturma çerçevesinde ayrıca, dün bir kişinin gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 22’ye yükseldi. Emniyet işlemleri tamamlanan şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadeleri tamamlanan 18 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine yönlendirilirken, 4 zanlı hakkında ise adli kontrol talep edildi.