Beykoz Soruşturmasında Köseler’in İfadesi Açıklandı

ŞÜPHELİLERİN EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Alaattin Köseler’in de yer aldığı toplam 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri sona erdi. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sonrasında Beykoz Adliyesi’ne götürüldü.

TUTUKLAMA TALEBİ GÖNDERİLDİ

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifadeleri alınan, Beykoz Belediye Başkanı ve özel kalem müdürü dahil 18 kişinin, tutuklanmaları talebiyle Beykoz Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edildiği belirtiliyor. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Alaattin Köseler’in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında “ihaleye fesat karıştırma”, diğer 17 şüpheli hakkında ise “ihaleye fesat karıştırma” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım” suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı vermişti. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Köseler ile birlikte 20 şüpheliyi 27 Şubat’ta gözaltına almıştı. Şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Yerleşkesi’ne götürüldü ve etrafı polis bariyerleriyle çevrilen Beykoz Belediye binasında erkenden arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Ekipler, belediyedeki bazı belgeleri delil olarak alarak torbalarla emniyete götürdü. Yapılan soruşturma kapsamında dün bir kişinin daha gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 22’ye çıkmıştı.

KÖSELER’İN İFADESİ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Beykoz Belediyesi’ne yönelik sürdürülen soruşturma doğrultusunda, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in savcılığa verdiği ifade kamuoyuyla paylaşıldı. Köseler, ifadesinde “Bana sormuş olduğunuz Beykoz Belediyesindeki ihalelere katılan firmalar temsilcileriyle hiçbir şekilde odamda ya da bir başka mahalde görüşmem, fiyat alışverişim, yönlendirmem, talimat vermem olmadı. Belediye bünyesi 25 müdürlükten 31 müdürlüğe çıktı. Çalışan sayısı 2 bin 300 civarındadır. Benim süreçlere ne müdahalem ne de şirketlerle bir temasım söz konusudur. İş yoğunluğu ve hayatın akışına benim ihale süreçleriyle ilgili bir bilgi sahibi olmam da söz konusu değildir. Örneğin, işletme ve iştirakler müdürlüğü bünyesinde günde 8 bin bardak çorba ve bin 600 kişiye yemek dağıtılmaktadır. Bu müdürlük kurulana kadar iş ve işlemler destek hizmetleri bünyesinde eski dönemden çalışan bir personel eliyle yürütüldü. Bu kadar yoğunluk içinde yapılmakta olan işler ve işlemler konusunda bilgi sahibi olmam söz konusu değildir.” dedi.

Köseler ifadesinin devamında “Bana ifade ettiğiniz şekilde ihale şartnamesi oluşması sürecine dahi dahlim yoktur. Ne kadar hukuksuzluk varsa hiç kuşkusuz araştırılması gereken bir konu. Ancak ben bu konuların hiçbir tarafı değilim. Hiçbir firma temsilcisini odama kabul etmediğim gibi, hiçbir personele bir firmayla ilgili talimat ve yönlendirme yapmadım. Veli Gümüş’ün ihale süreçlerine müdahil olduğuna dair bana ulaşan bir serzeniş olmamıştır. Onun eylem ve işlemlerini her zaman takip etmem mümkün değildir. Yapı çok geniş olduğu için hiç haberim olmadığı halde başka müdürlerle ilgili olarak benim talimat vermişim gibi konuşmalar belediye içerisinde geçse de ben bu tip şeyleri daha sonradan duymuşumdur.” açıklamasında bulundu.