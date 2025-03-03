Beykoz Soruşturmasında Köseler’in İfadesi Ortaya Çıktı

ŞÜPHELİLERİN EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Alaattin Köseler’in de yer aldığı 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ardından Beykoz Adliyesi’ne götürüldü.

TUTUKLAMA TALEBİ GÜNDEME GELDİ

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifade veren, aralarında Belediye Başkanı ve özel kalem müdürünün de bulunduğu 18 kişi, tutuklanmaları talebiyle Beykoz Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi. Soruşturma kapsamında, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de dahil olduğu 4 şüpheliye “ihaleye fesat karıştırma”, diğer 17 şüpheliye ise “ihaleye fesat karıştırma” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım” suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verilmişti. 27 Şubat’ta İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Köseler ile 20 şüpheli gözaltına alındı.

ARAŞTIRMALAR BELEDİYE BİNASINDA YAPILDI

Beykoz Belediye binası, sabahın erken saatlerinde polis bariyerleri ile çevrildi ve arama ile el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Ekipler, belediyedeki bazı evrakları delil olarak alarak torbalarla emniyete götürdü. Soruşturma kapsamında ayrıca dün 1 kişinin daha gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 22’ye ulaştı.

KÖSELER’İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Yürütülen soruşturma çerçevesinde, tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilen Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in savcılıkta verdiği ifade de kamuoyuna yansıdı. Köseler, “Bana sormuş olduğunuz Beykoz Belediyesindeki ihalelere katılan firmalar temsilcileriyle hiçbir şekilde odamda ya da bir başka mahalde görüşmem, fiyat alışverişim, yönlendirmem, talimat vermem olmadı. Belediye bünyesi 25 müdürlükken 31 müdürlüğe çıktı. Çalışan sayısı 2 bin 300 civarındadır. Benim süreçlere ne müdahalem ne de şirketlerle bir temasım söz konusudur” dedi.

KÖSELER’DEN HUKUKSUZLUKLAR YORUMU

İfadesinin devamında Köseler, “Bana ifade ettiğiniz şekilde ihale şartnamesi oluşması sürecine dahi dahlim yoktur. Ne kadar hukuksuzluk varsa hiç kuşkusuz araştırılması gereken bir konu. Ancak ben bu konuların hiçbir tarafı değilim. Hiçbir firma temsilcisini odama kabul etmediğim gibi, hiçbir personele bir firmayla ilgili talimat ve yönlendirme yapmadım. Veli Gümüş’ün ihale süreçlerine müdahil olduğuna dair bana ulaşan bir serzeniş olmadı. Onun eylem ve işlemlerini takip etmem mümkün değildir. Yapı çok geniş olduğu için başkalarının işlemleri hakkında haberim olmadan, sanki ben talimat vermişim gibi konuşmalar olmuş, ama ben bu tip şeyleri daha sonradan duydum” şeklinde açıklamalarda bulundu.