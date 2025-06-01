Beykoz’un 51379 metrekarelik Arazisi Satışta

BEYKOZ BELEDİYESİ, SATIŞA ÇIKARDIĞI PARSELİ AÇIK ARTIRMA İLE İHALEYE SUNUYOR

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında bahsedilen ilana göre, Beykoz Belediyesi, mülkiyetinde bulunan 51.379 metrekare büyüklüğündeki parseli satışa sunuyor. İhale, 11 Haziran’da gerçekleştirilecek ve şartname bedeli 5 milyon TL olarak belirlenmiş. İlgilenen adayların, 6 milyon 627 bin 986 TL’lik geçici teminat yatırmaları gerekiyor. Arazi için belirlenen muhammen bedel ise 220 milyon 932 bin 882 lira.

AÇIK TEKLİF USULÜYLE SATIŞ

İhaleye dair ilanında şu bilgiler yer aldı: “Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.” İhale, Gümüşsuyu Mahallesi, Kelle İbrahim Caddesi, No:43 Beykoz/İstanbul adresindeki Beykoz Belediyesi Ana Hizmet Binasının 2. Katındaki Belediye Encümen Salonunda gerçekleşecek.

ŞARTNAME BEDELİ VE BELGELER

Şartname bedeli 5.000,00 TL olarak duyurulmuş olup, Beykoz Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden satın alınabilir veya orada ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılmak isteyenler, tekliflerini belirli belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde sunmaları gerekiyor. Gerçek kişiler, ikametgâh belgesi, nüfus cüzdan sureti, noter tasdikli imza beyanname ve geçici teminat mektubunu temin etmeli. Tüzel kişiler ise kayıtlı oldukları idareden belge alarak, gerekli noteri tasdikli belgeleri sunmak durumundalar.

KATILIM KURALLARI VE YASAKLAR

Ayrıca, 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 6. maddesi uyarınca bazı kişiler ihaleye katılamaz. İhaleye katılmak isteyenlerin, belirtilen belgeleri ihale şartnamesinde öngörülen şekilde hazırlayıp, kapalı zarf içerisinde Beykoz Belediye Başkanlığı’na teslim etmeleri gerekmekte. Teslimatlar, belirtilen tarih ve saatten sonra kabul edilmeyecek.

İHALE SONRASI YÜKÜMLÜLÜKLER

Müşteri, kesin ihale kararının kendisine tebliğinden itibaren 15 takvim günü içerisinde ihale bedeli ile taşınmazın devri ile ilgili tüm vergi, resim, harçlar ve diğer giderleri ödemekle yükümlü olacak. Bu ilan çerçevesinde gerçekleşecek olan satış işlemlerinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun hükümleri uygulanacak. İhale Komisyonu, yasal çerçeveyi gözeterek ihale yapmakta serbesttir ve kararlarına itiraz edilemez.